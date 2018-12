Zrušenie kreditového systému bude ďalším biznisom, tvrdí Gröhling

Učitelia prídu o získané kredity a nanovo budú musieť absolvovať vzdelávanie, ktoré treba zorganizovať, naplánovať a zaplatiť. Môžeme sa domnievať, že ho bude mať na starosti jedna z ministerských organizácií ako Štátny pedagogický ústav alebo Metodicko-pedagogické centrum. Tie sú posledné roky kritizované za nečinnosť a veľké odčerpávanie peňazí z rozpočtu, hovorí Branislav Gröhling a dopĺňa, že ide o zbytočne vyhodené peniaze bez skutočného prínosu pre školstvo.

Podľa Gröhlinga je navyše otázny výsledok takéhoto systému. Aká bude motivácia učiteľov? Ministerstvo ich pripravilo o príplatky za kredity, takže budú chcieť príplatky čo najskôr získať späť. Výsledkom budú školenia zorganizované len za tým účelom, aby si učiteľ zvýšil nedostatočný plat.

Riešením je premietnuť kreditový príplatok do základného platu Poslanec SaS vidí riešenie v navýšení základného platu učiteľa. Riešením by bolo automaticky premietnuť kreditový príplatok do základného platu učiteľa. Podmienkou bude, že učiteľ musí za istý počet rokov absolvovať konkrétny počet hodín vzdelávania.

Branislav Gröhling upozornil na príklad Estónska, kde za 5 rokov museli absolvovať učitelia 160 hodín. Tak sa zabezpečí sústavné vzdelávanie a zlepšovanie každého učiteľa a zároveň bude ich vzdelávanie odzrkadlené v plate. Podporené by malo byť tiež väčšou možnosťou riaditeľa dávať ohodnotenia zo samostatného balíka financií a tak odmeniť kvalitných učiteľov za ich prácu, navrhuje B. Gröhling. TASR o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.