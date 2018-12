Guvernér NBS Makúch verí, že Kažimír bude dobrým nástupcom

O ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (Smer-SD) ako o kandidátovi na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) súčasný guvernér centrálnej banky Jozef Makúch nepochybuje. Jozef Hudák, ktorý sa uchádza o funkciu viceguvernéra, však podľa neho nespĺňa zákonné podmienky.

V prípade Kažimíra podľa Makúcha nie je fér hovoriť o politickej závislosti. Podstatné podľa neho je, aby bol výkon apolitický. Na funkciu guvernéra je podľa Makúcha odborne, vzdelanostne aj ľudsky veľmi dobre pripravený. „Pán Kažimír spĺňa všetky nároky, či už vzdelanie, odbornosť, prax, ktorú naozaj získal veľmi kvalitnú,“ skonštatoval.

Nad posudzovaním odbornosti Hudáka, kandidáta na viceguvernéra, však podľa neho prevláda koaličná disciplína. Makúch označil jeho dosiahnuté vzdelanie za niečo, čo je „minimálne potrebné zvážiť“. „Môj subjektívny názor je, že zákonné podmienky naplnené neboli,“ dodal.

Zákon tiež podľa neho hovorí o náležitých odborných vedomostiach a skúsenostiach, odbornej spôsobilosti. „Prax v regionálnych štruktúrach niekedy v 90. rokoch, čo je veľmi dávno, podľa môjho názoru naozaj nie je dostačujúca, pretože finančný systém, finančný sektor je úplne inde,“ zdôraznil Makúch. Problémom podľa neho je aj znalosť angličtiny na úrovni B1, pretože pre viceguvernéra je nevyhnutné zastupovať NBS na medzinárodných fórach.

Jedným z prvých bodov, ktorý chce Hudák iniciovať vo funkcii viceguvernéra NBS, by bolo založenie novej zdravotnej poisťovne, ktorá by mala byť pod dohľadom NBS a poskytovala by poistenie nadštandardu. Toto vyjadrenie je podľa Makúcha „mimo misu“. „Keď ešte niekto o niečom pochybuje, tak toto vyjadrenie ho podľa mňa dostatočne diskvalifikuje na výkon funkcie viceguvernéra, lebo keď niekto niečo takéto povie, tak je lepšie, keby nehovoril nič,“ podotkol súčasný guvernér s tým, že NBS nemá žiadne legislatívne ani iné dosahy na zdravotné poisťovne a na tento systém.

Podľa Makúcha tak ide o politickú nomináciu, pričom je na zvážení prezidenta SR Andreja Kisku, aby posúdil schopnosť oboch kandidátov z hľadiska vzdelania a náležitej odbornej vedomosti a skúsenosti, odbornej spôsobilosti vykonávať túto funkciu v prospech Slovenska.