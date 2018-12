VšZP nebude robiť pri Zväze ambulantných poskytovateľov kompromisy

Poisťovňa odmieta finančné dorovnanie ambulanciám od 1 júla, kedy členovia ZAP-u vypovedali zmluvu. Podľa VšZP je dôsledkom krokov ZAP neodôvodnené branie pacienta za rukojemníka, šírenie poplašnej správy, poškodzovanie mena poisťovne a nekalý spôsob rokovania. Keď teraz poisťovňa komunikuje s poskytovateľmi, tí podľa Hlinkovej zisťujú, že podmienky v zmluvách sú výhodné, vzápätí na to ZAP a Slovenská lekárska komora (SLK) oslovuje poskytovateľov s tým, aby nanovo vypovedali zmluvy.

„Nie je to už o VšZP, o podmienkach ktoré dávame,“ tvrdí Hlinková. ZAP podľa nej chce ukázať svojim členom, že vie dohodnúť niečo naviac, poisťovňa mu to však zákonne uhradiť nemôže.

Vo štvrtok bude poisťovňa so ZAP-om rokovať. Verejný prísľub uhradiť starostlivosť o pacientov lekárom, ktorí zmluvu vypovedali, bude platiť do konca roka. Hlinková podľa vlastných slov urobí všetko pre to, aby boli do konca roka podpísané zmluvy.

Od januára bude VšZP platiť nezmluvného zdravotného poskytovateľa ako nezmluvného. Podľa generálnej riaditeľky bude mať pacient kam ísť, lekár má povinnosť ošetriť pacienta. Poisťovňa bude pacientov informovať, čo robiť ďalej. Bude ich inštruovať, kam môžu ísť, na čo majú nárok, čo budú mať hradené a v akých výškach. VšZP bude komunikovať aj s vyššími územnými celkami, ktorí budú komunikovať s poskytovateľmi. Hlinková tvrdí, ze to bude pre poisťovňu veľká záťaž, predpokladá však, že budú k dispozícii na všetkých pobočkách.

„My sme presvedčení o tom, že do konca tohto roku prevažná väčšina lekárov zmluvy podpíše,“ uviedol podpredseda predstavenstva VšZP Milan Horváth. Podľa neho VšZP nepredpokladá, že bude verejný prísľub predlžovať.

VšZP aktuálne eviduje 923 bločkov, ktoré vypísali ambulancie ZAP na preplatenie v poisťovni.