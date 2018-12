Europoslanci majú plné právo pýtať sa, ako prostriedky EÚ míňame, vyjadrila sa Matečná

„Majú na to plné právo pýtať sa, ako prostriedky v Slovenskej republike míňame, ako ich poskytujeme žiadateľom,“ konštatovala Matečná po stredajšom rokovaní vlády.

Na Slovensku je totiž od 17. do 19. decembra delegácia europoslancov z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu. Skúmajú využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu Európskej únie (EÚ). Po absolvovaní všetkých stretnutí v stredu avizovali, že pre Slovensko pripravia sériu odporúčaní, ktoré by mali pomôcť pri riešení problémov poľnohospodárov s agrodotáciami.

Podľa Matečnej jedna vec, ktorá udivila europoslancov, udivuje aj ju samotnú. A to fakt, že poľnohospodári na Slovensku nie sú jednotní. Zjednotenia farmárov sa týka aj jedno z odporúčaní europoslancov. „Môj apel je to už niekoľko rokov, že poľnohospodári by sa mali zjednotiť a hovoriť jedným hlasom,“ dodala šéfka agrorezortu. Požiadavky by mali podľa jej slov zosumarizovať a takto chodiť komunikovať nielen s ministerstvom či s vládou.

Ministerka zároveň priblížila, že na Slovensku je veľmi vysoká rozdrobenosť vlastníctva pôdy, je osem miliónov parciel. Na to upozorňovali aj europoslanci, keďže to potom vytvára problémy s pôdou a dotáciami na ňu.

Podľa Matečnej však ministerstvo vytvorilo aplikáciu, ktorá je voľne dostupná, a v nej môže každý vlastník vidieť svoje vlastníctvo a to, kto ho užíva. Či sú teda nájomné vzťahy na pôdu korektné.

Toto Matečná prezentovala podľa vlastných slov aj europoslancom. Tí v ďalšom odporúčaní radia Slovensku, že by malo mať povinný register vlastníkov. Podľa Matečnej ho však už Slovensko má a je ním kataster nehnuteľností. „Myslím, že mali na mysli register užívateľov,“ zhodnotila ministerka. Ten podľa vlastných slov už raz navrhla v zákone, v parlamente ho však poslanci z právnej normy vyňali. „Ale nebránime sa tomu, aby takýto register užívacích vzťahov vznikol,“ avizovala Matečná.

K misii europoslancov na Slovensku sa po rokovaní vlády vyjadril aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Podľa neho je „najväčšou tragédiou, že najškaredšie veci na svoju vlastnú krajinu hovoria domáci a zahraniční to potom už na základe týchto vyjadrení len opakujú“.

Reagoval tak na europoslanca Ivana Štefanca (KDH), ktorý je v týchto dňoch pozorovateľom misie z EP na Slovensku. Štefanec je podľa premiéra „celý šťastný, že znovu ešte pred Vianocami dovliekol na Slovensko nejakú vyšetrovaciu komisiu z EP, ktorá sa opäť hrabe v problémoch, ktoré sa týkali možno roku 2014 – 2015“.

Pevne verí, že europoslanci pozorne načúvali všetkým, aj členom vlády, ktorí sa s nimi stretli, a že si spravia skutočný obraz, že v roku 2018 sa takéto veci na Slovensku nedejú. „Mňa mrzí, že naši europoslanci sú schopní takto okydávať a očierňovať svoju krajinu v zahraničí,“ dodal Pellegrini.

Štefanec v stredajšom stanovisku uviedol, že ministerka pôdohospodárstva Matečná ukázala svoju nekompetentnosť a mala by odstúpiť. Svoju úlohu totiž podľa neho nezvláda a nerieši problémy slovenského vidieka.