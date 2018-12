Teológ Moravčík: Najväčšie zlo v cirkvi je klerikalizmus

Ak sa z Vianoc stane zážitok bez duchovného rozmeru, len pre množstvo darčekov a dekorácií, ich význam sa vyprázdni, upozornil kňaz.

Veľkou výzvou dneška je podľa jeho slov, aby cirkev vedela pomenovať svoje opodstatnenie. „Buď budeme vnímať zranenia, otázky a očakávania ľudí, najmä tých najzraniteľnejších, alebo sa budeme sporiť o to, kto viac relativizuje a škandalizuje svoje vlastné výstupy v živote a spoločnosti,“ povedal Moravčík. S tým súvisia podľa jeho slov aj škandály, ktorým cirkev v poslednom období čelila. Ako upozornil, z istého uhla pohľadu je to aj pozitívne. „Aj v cirkvi je pre čoraz viac ľudí neznesiteľné tváriť sa, že o tom nemôžeme hovoriť, lebo si poškodíme imidž. Ale naopak. Ako povedal pápež František, najväčšie zlo v cirkvi je klerikalizmus, vytváranie dvojakých ľudí – kňazov, akože duchovnejších, a tých obyčajných tzv. laikov. A jasne pomenoval aj sexuálne zneužívanie. Ide o zneužívanie svedomia ľudí a moci nad nimi. A to tam, kde by duchovná moc mala mať autoritu, ale zneužíva ju. Je to to najhoršie, na čo zomrel aj Ježiš – na zneužívanie moci vtedajších náboženských predákov,“ povedal teológ Karol Moravčík.

„Cirkev nemôže šmahom ruky odbaviť témy, o ktorých sa hovorí, s tým, že je to iba nejaká móda, ktorá chce rozbiť staré hodnoty. Z tejto pozície to nejde,“ dodal.

„Cirkev tu nie je sama pre seba. Vznešene povedané, je prostriedkom na zjednotenie ľudského pokolenia. Ak veríme v boha, tak sa máme snažiť poslúžiť tomu, aby ľudia cítili, že sú objatí niečím ako bohom, božím tajomstvom. Ak tomu neslúžime a slúžime vlastnému sebaprežitiu a obavám, že ľudia sú stále horší a horší a z tejto pozície ich budeme moralisticky poúčať, tak to nebude mať pre ľudí silu,“ uzavrel Moravčík.