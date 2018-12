Kiskove pozemky aj byty ľudí. Slavkov je miestom podvodov

Veľký Slavkov sa stáva symbolom realitných podvodov z 90-tych rokov, ktoré sa postupne odokrývajú až teraz. Je do nich zapojený aj priamo prezident Andrej Kiska. Okrem toho človek blízky Kiskovi Michal Šuliga figuruje aj v ďalšej kauze s nehnuteľnosťami vo Veľkom Slavkove, pri ktorej ide o pozemky aj byty. Prípad sa nápadne podobá Kiskovej pozemkovej kauze, ktorú prezident na súde v októbri prehral, keďže má obdobný scenár aj personálne obsadenie.

Kiska nedávno prehral súd o pozemky vo Veľkom Slavkove so zubárom Jánom Francom. Ide o pozemky, ktoré Kiska kúpil v roku 1999 od možného bieleho koňa po tom, čo mu ich dohodil Šuliga a krátko predtým ich neoprávnene vydržala firma Agras.

Aj v najnovšej bytovej kauze figuruje firma Agras, Šuliga a povráva sa, že aj biely kôň. Možnými poškodenými sú rodiny v piatich bytoch. Spor sa v stredu prejednával na Okresnom súde v Poprade, ale pre neprítomnosť Šuligu sa odročil na 31. decembra. Sudcom je Miroslav Radačovský, ktorý pojednával aj Kiskovu kauzu. Šuligu sa sudca rozhodol dať predvolať tak, že predvolanie mu doručí polícia. Na Silvestra pôjde o posledné pojednávanie Radačovského, ktorý po súde s Kiskom povedal, že by na mieste prezidenta vzhľadom na závažnosť zistení odstúpil a následne po tlaku niektorých médií povedal, že k 1. 1. 2019 končí.

Šuliga je v najnovšej kauze dôležitý svedok a podobne to bolo aj pri Kiskovej kauze. Na súde s Kiskom oslovoval prezidenta ako „Andrej“ a povedal, že majú naďalej dobré vzťahy. Šuliga pracoval pre Kisku pri výstavbe jeho nebankoviek a mali spolu viacero pozemkových kšeftov, pri ktorých bolo použité vydržanie. Ide o osobu, ktorá sa netají kontaktmi na niekdajšie popradské podsvetie.

VIDEO: Pozrite si ako novú bytovú a pozemkovú kauzu komentuje sudca Miroslav Radačovský, ktorý prípad pojednáva.

Päť rodín môže prísť o strechu nad hlavou

V najnovšom spore ide o byty. Konkrétne je bytov päť a vlastníkmi bytov je päť rodín. Získať byty späť však chce istý Omar Mohamed Ali Addeeb z Líbye. V kauze figuruje aj firma Konštrukta Poprad, ktorej konateľom bol Šuliga. V piatich bytoch si ľudia vzali hypotéky a ešte v nich bývajú, ale visí nad nimi Damoklov meč, že o ne môžu prísť. Medzi piatimi nešťastníkmi sú aj tentoraz dvaja lekári.

Na začiatku celej zložitej bytovej kauzy sú tak ako v prípade zubára Franca lukratívne pozemky pod Tatrami vo Veľkom Slavkove. Pozemky boli pôvodne štátnym majetkom, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tento majetok noví súkromní vlastníci získali tak, že si ho dali osvedčiť. Jedným z prvých vlastníkov sa tak stala firma Agras známa aj z kauzy Kiska – zubár Franc. Kiska od Agrasu kupoval vydržané pozemky aj priamo. V najnovšej bytovej kauze pozemky od Agrasu vzápätí putovali do rúk developerov a získala ich Šuligova firma Konštrukta Poprad. Šuliga si vybavil pôžičku vo výške vyše osemstotisíc eur a predal pozemky Omarovi Mohamedovi Ali Addeebovi z Líbye aj s ťarchou vyše osemstotisíc eur. Postavili sa byty a na stavbe sa podieľala paradoxne firma Konštrukta, ktorá však už nebola vlastníkom. Vzápätí išli do dražby, previedli sa na ďalšie osoby aj s pozemkami a tie ich odpredali súčasným vlastníkom. Tými je päť rodín, ktoré si na byty vzali hypotéky a nič netušiac sa v nich zabývalo. Omar Mohamed teraz žaluje týchto ľudí, že vlastníkom bytov je on, nie oni.

Líbyjčan má blízko ku Kiskovmu známemu

„Problém sa vyskytol v tom, že súčasní žalovaní tieto byty riadnym spôsobom užívali, a podľa doposiaľ vykonaných dôkazov nevedeli o skutočnostiach, ktoré sa odohrali predtým, ako sa stali vlastníkmi,“ uviedol sudca Radačovský. Ten dodal, že spoločnosť Konštrukta svojho času s najväčšou pravdepodobnosťou nadobudla vlastníctvo pozemkov vo Veľkom Slavkove, na ktorých začala výstavbu bytov, zobrala si na to úver a neskôr rozostavané byty aj s dlžobou vo vzťahu k štátu postúpila Omarovi Mohamedovi. „Tento úver voči štátu sa nesplácal a preto bol uskutočnený výkon záložného práva odpredajom týchto bytov, aby sa uspokojil štát,“ vysvetlil sudca.

Podľa neho občan Líbye teraz tvrdí, že nezákonným spôsobom prišiel o svoje vlastníctvo a dožaduje sa svojho práva, teda aby za vlastníka bytov súd určil jeho. „Existujú tam určité nevyjasnené veci vo vzťahu k pozemkom, vo vzťahu k nadobúdaniam. Firmy, ktoré tieto prevody robili, zanikli. To sú fakty. Podľa môjho názoru ide o typickú situáciu tu pod Tatrami, keď dochádzalo k zvláštnym pozemkovoprávnym vzťahom a k vydržaniam. Je potrebné v tejto veci spravodlivo rozhodnúť. Niektoré osoby z tohto konania sú známe aj médiám,“ uzavrel sudca Radačovský.

Všetkých vrátane prezidenta spája jeden hotel

V stredu na súde vypovedal iba jediný svedok z dražobnej spoločnosti, ktorý poukázal na zaujímavé prepojenie žalobcu z Líbye a Michala Šuligu. Omarovi Mohamedovi totiž nebolo možné do Líbye doručiť písomnosti, preto svedok pátral, kam mu dražobná spoločnosť môže listiny doručiť, aby si ich prevzal, a paradoxne to nebolo nikam inam, ako na adresu Michala Šuligu. „Všetkým ľuďom, nielen žalobcovi, pošta chodieva na tú istú ulicu, na recepciu hotela Autis, do apartmánov v Hornom Slavkove. Ja som mu preto poslal poštu tam, kam chodí všetkým obyvateľom, ktorí tam nemajú trvalý pobyt, a navyše som zistil, že pán Omar chodieva na Slovensko a s pánom Šuligom je v pravidelnom kontakte a sú priatelia,“ vysvetlil svedok.

Miesto, s ktorým súvisia obe kauzy. Naľavo od cesty je pozemok, ktorý musí Kiska vrátiť Francovi. Napravo vyššie od cesty je hotel, kde býva Kiskov človek, ktorý figuruje aj v druhej kauze byty. V rovnakej lokalite kúpil po vydržaniach Kiska aj ďalšie pozemky. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Zhodou okolností spomínaný hotel, kde pôsobí Šuliga, stojí neďaleko pozemkov, ktoré Kiska kúpil od Šuligovej firmy. Hneď vedľa cez cestu sú Francove pozemky, ktoré musí Kiska zubárovi vrátiť. A v rovnakej lokalite je aj pozemok, ktorý Kiska kúpil v roku 1999 teste po vydržaní od Agrasu. Kiska takto získal v roku 1999 najmenej 20-tisíc m2 pozemkov, z toho vrátiť musí Francovi 12-tisíc m2.

Francov prípad vyšetruje už takmer rok Národná kriminálna agentúra ako podvod. Obvinený zatiaľ nebol nikto. Vyšetrovanie sa už podľa zistení Pravdy rozšírilo aj na prípady ďalších ľudí, ktorí sa po medializovaní sporu zubára Franca tiež obrátili na políciu.

VIDEO: Sudca Radačovský pojednával aj Kiskovu pozemkovú kauzu. Po nej na tlak niektorých médií podal demisiu k 1.1.2019 a povedal aj to, že všetky pozemkové machinácie, ktoré sa pod Tatrami udiali, by mohol odkryť kvalitný vyšetrovateľ, oboznámený s miestnymi pomermi.