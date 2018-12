Šamorín a Žitný ostrov. Aktivisti dohliadnu na pitnú vodu

Desať našich najdôležitejších zásobárni pitnej vody by malo mať od nového roka zabezpečenú vyššiu ochranu. Zaručuje im to nový zákon Lex Žitný ostrov, ktorého časť vstupuje do účinnosti od januára. Ochranári sú voči novým opatreniam skeptickí, upozorňujú zelené ministerstvo, že budú sledovať ich dosah v praxi.