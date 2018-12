Sneh skomplikoval dopravu, hasiči zasahovali pri 57 nehodách

„Najviac nehôd sa stalo v Trnavskom kraji. Pri desiatich nehodách zasahovali hasiči v Košickom a Prešovskom kraji, v deviatich prípadoch boli k takýmto udalostiam vyslaní príslušníci v Nitrianskom kraji,“ spresnila Farkasová. Hasiči v Banskobystrickom kraji podľa nej pomáhali dovedna osemkrát, v Žilinskom päťkrát a v Bratislavskom kraji zasahovali v dvoch prípadoch. „Hasiči aj v týchto chvíľach zasahujú pri desiatkach z nich a snažia sa sprístupňovať cesty,“ dodala hovorkyňa Prezídia HaZZ.

Podľa aktuálnych informácií Slovenskej správy ciest sú všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a horské priechody na území SR zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na niektorých úsekoch sa nachádza utlačený kašovitý sneh.

V Bratislave a na juhu Slovenska sa môže na cestách vyskytovať poľadovica. Pred ňou varuje na celom území SR aj Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do soboty 22. decembra.

Problémy v hlavnom meste

Bratislavská MHD z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok meškala od 10 do 50 minút. Na webovej stránke o tom informoval Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý obnovil premávku niektorých autobusových a trolejbusových liniek, pričom trasy viacerých boli odklonené a zmenené.

DPB obnovil po kolapse premávku autobusových liniek č. 43 na konečnú zastávku Lesopark, č. 63 do Lamača a trolejbusových liniek č. 202, 207 a 212 po pôvodných trasách. „Dispečing DPB vyhlásil celomestský zásah na čistenie obratísk, tratí a zastávok MHD, ktoré má v správe,“ uvádza webová stránka.

Stella centrum informoval o viacerých dopravných nehodách v hlavnom meste, napríklad v križovatke Vajanského a Dostojevského, za letiskom na Ivanskej ceste, v smere do centra či na Gagarinovej pri výjazde z Hraničnej v smere do centra.

Kolóny sa tvorili na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom i na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy.

Sneženie a poľadovica komplikovali dopravu v Bratislave od predpoludňajších ho­dín.