Premiér Pellegrini pre Pravdu o vládnutí, Ficovi a Lajčákovi

Dovládne súčasná koalícia do konca riadneho funkčného obdobia? Aké sú vzťahy premiéra so šéfom Smeru? Predseda vlády Peter Pellegrini v rozhovore pre Pravdu vylúčil napätie medzi ním a Robertom Ficom. Hovorí o prezidentskom kandidátovi strany a avizuje obmeny v Smere.

Premiér Peter Pellegrini. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Vládna koalícia končí rok so 76 poslancami. Neobávate sa o stabilné dovládnutie?

Kľúčovým pre mňa a celú vládnu koalíciu bolo hlasovanie o rozpočte na rok 2019. Dáva mi to dobrý predpoklad, že koalícia dovládne do termínu riadnych volieb v roku 2020.

Ale keď Béla Bugár hovoril, že koalíciu čaká ťažký rok, narážal práve na toto.

Vládnuť so 76 poslancami nie je až tak komfortné, vyžaduje si to obrovskú disciplínu poslancov. Áno, ak by mala byť len sedemdesiatšestka, tak to bude každú schôdzu s odretými ušami. Najbližší rok sa to dá zvládnuť. Ak by sme mali vládnuť štyri roky so 76 poslancami, tak si dovolím povedať, že by bolo na zváženie, či do takého niečoho ísť.

Máte dohody s odídencami z iných strán?

O takých dohodách neviem.

Ako prebieha príprava na schvaľovanie zákonov? Hlasujú s vami.

Chvalabohu. Želal by som si, aby viacerí poslanci aj z iných táborov hlasovali za naše zákony. Takejto podpore sa teším a o žiadnych dohodách neviem. Ani nechcem o nich špekulovať.

Ide o to, či je to transparentné.

Určite áno. Poprípade by bolo dobré sa ich opýtať, prečo hlasujú s vládnou koalíciou.

Pri demisii Miroslava Lajčáka ste povedali, že ste počuli o predčasných voľbách. Boli vtedy v hre?

Nemyslím si, že boli v hre kvôli Miroslavovi Lajčákovi. V parlamentných kuloároch sa klebetí, a áno, zachytil som také reči a pýtali sa na to aj médiá.

Otázka je, či ste ich zachytili vo vládnom tábore alebo na chodbách parlamentu.

Skôr na chodbách parlamentu a téma bola takto nastolená v kombinácii s novinárskymi otázkami.

Vylučujete, že išlo o tému vnútri koalície?

Vylučujem. Koalícia deklarovala jasný záujem dovládnuť a doviesť krajinu k riadnym voľbám v marci 2020.

Pri viacerých problémoch, ktoré sa aktuálne riešili, vznikal dojem, že SNS prevzala dominanciu. Prečo jej ustupujete?

Nemám pocit, že sme pri niečom SNS ustúpili. Koalícia nie je o tom, či niekto má dominanciu a niekto niekomu ustupuje, ale o tom, že sa musí nájsť kompromis všetkých troch partnerov.

Má Smer pocit, že je oslabený kauzami, ktorým čelil tento rok?

Nie, nespájal by som to. Smer je v dobrej kondícii. Predseda strany v kombinácii s predsedom vlády ako šéfom exekutívy dáva zdatnú a zdravú silu Smeru-SD.

Sú nové informácie, respektíve očakávate, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude v dohľadnom čase uzavretá?

Ťažko povedať, dúfam, že verejnosť vníma, že posledné mesiace sa deje v polícii veľmi veľa. Za mrežami skončili viaceré osoby, každý týždeň sme svedkami odhalenia závažnej trestnej činnosti, veľkých policajných razií. S veľkým zadosťučinením som prijal informáciu, že vo väzbe sú ľudia, ktorí stoja za vraždou novinára a jeho snúbenice. Viete, pred pár mesiacmi sme tu mali protest, na ktorom sa tvrdilo, že prešlo šesť mesiacov a ako je možné, že nie je známy páchateľ a vidíte, že na siedmy mesiac polícia páchateľa našla. Veľmi by som si želal, aby bolo čo najskôr dokázané, kto bol objednávateľom. Najlepšie pre našu spoločnosť je, aby sme celý prípad vyšetrili do konca a verejnosť sa dozvedela pravdu, pretože v opačnom prípade sme svedkami rôznych fám, vymyslených príbehov, ktoré môžu niektorým ľuďom a subjektom ubližovať.

Čo si myslíte o únikoch informácií z vyšetrovacích spisov? Polícia sa vyjadrila, že majú za cieľ aj marenie vyšetrovania.

To nesvedčí o ničom dobrom. Veľmi rád by som vedel, odkiaľ to uniká. Nie je to dobré, pretože opäť to môže v spoločnosti evokovať určité pochybnosti. Chcem zdôrazniť, že policajný prezident Lučanský so svojím tímom je garantom toho, že čo sa vyšetriť má, sa vyšetrí.

Pripúšťate, že úniky môžu súvisieť aj s nazvime to spravodajskými hra­mi?

Áno. Tento prípad vyvolal obrovské emócie a spoločenské napätie. Bol často využitý rôznymi politickými kruhmi na vlastnú prezentáciu. Preto nemôžem vylúčiť, že takýto prípad môže slúžiť aj na nejaké spravodajské hry, že niekto chce zneužiť túto situáciu, aby ovplyvnil náladu v spoločnosti. Prezident Lučanský informoval, že podniká ďalšie kroky proti únikom a v tomto sa na neho plne spolieham.

Myslíte si, že Smer sa dostatočne vyrovnal s vlastnými škandálmi, vrátane kauzy Bašternák?

Smer urobil veľké politické ústupky. Odchod jedného z najsilnejších ministrov, ktorým bol minister vnútra Kaliňák, a následné rozhodnutie predsedu vlády, ktorý sa dobrovoľne rozhodol v záujme zachovania stability v krajine opustiť svoj post, boli veľké gestá, ktoré naša politická história zaznamená. Málokedy politické subjekty až takto razantne reagovali.

Mali ste oddelenie pozícií predsedu strany a šéfa exekutívy pripravené a siahli ste po tom alebo išlo o unikátnu situáciu? Robert Fico v minulosti naznačoval, že o tom uvažuje.

Išlo o unikátnu situáciu. Strana, keď rozmýšľa o ďalšom rozvoji a chystá sa na to, chce to urobiť v konkrétnom období v pozitívnej atmosfére a nie, keď je dotlačená k tomu vzniknutou situáciou. A či by sa tak stalo niekedy inokedy? Myslím si, že niekedy by sa to udialo. Či by sa to stalo v tomto garde, nie je isté. Pretože, ak by sa raz bol Robert Fico rozhodol pre odchod, neviem, či by som bol automaticky ja jeho nástupca. Možno by to bol niekto iný, ale určite by sa tak udialo neskôr.

Prekvapilo vás to?

Samozrejme. Nechystal som sa na pozíciu predsedu vlády. Ešte som to takto verejne nepovedal, ale určite by som si želal, ak by som sa mal stať premiérom, tak v pozitívnej eufórii, po vyhratých voľbách, keď sa tešíte z výsledku, zostavujete vládnu koalíciu. Stal som sa predsedom vlády v jednom z najzložitejších období existencie Slovenskej republiky. S protestmi na uliciach s napätou atmosférou, a to nie je to vysnívané, keď sa človek chce stať premiérom. Na druhej strane, bola to pre mňa obrovská výzva a ľudia musia zhodnotiť, či sa mi podarilo situáciu zvládnuť.

Ešte k demisii Miroslava Lajčáka. Nemyslíte si, že podanie a jej späťvzatie bola chyba?

Pre mňa je dôležité, že sa mi podarilo dosiahnuť to, čo som chcel, teda presvedčiť Mira Lajčáka, aby zostal naďalej ministrom zahraničných vecí. Preto som spokojný s jeho rozhodnutím. Ľudsky chápem jeho postoj. A či mal vyústiť až do podania demisie, či nestačila iba výstraha, to je na zváženie, na to môžeme mať rôzny pohľad.

Bude kandidátom Smeru v prezidentských voľbách?

Osobne by som si veľmi želal, aby Miro Lajčák kandidoval na post prezidenta. Ak by sa tak rozhodol, Smer-SD mu vyjadrí plnú podporu.

Ak by kandidoval, neobávate sa, že okolnosti demisie mu poškodia?

To by ukázali samotné voľby.

Aký je váš názor?

Ak by išiel do kandidatúry, zrejme by musel verejnosti detailnejšie vysvetľovať svoje postoje, prečo sa tak rozhodol. Na druhej strane, myslím si, že ľudia by ocenili jeho charakter, že si stál za svojím presvedčením.

Bude kandidovať?

V tejto chvíli na to neviem odpovedať, je to v jeho rukách.

Ak nie Miroslav Lajčák, kto iný?

Budeme musieť osloviť iných kandidátov. Smer určite bude schopný podporiť kvalitného a dôstojného kandidáta.

Aj mimo vašich straníckych štruktúr?

Vedeli by sme podporiť aj takéhoto kandidáta. Nechcem však o tom dopredu špekulovať, kým nezasadne predsedníctvo.

Predseda strany Robert Fico povedal, že máte kandidáta. Máte alebo nemáte?

Máme a pán predseda ho zverejní vtedy, keď na to dostane mandát a keď na to bude najvhodnejší čas. Našou povinnosťou je ponúknuť kvalitného kandidáta.

Veľa sa špekuluje o vašich vzťahoch s Robertom Ficom. Aké sú?

Určite iné, než ako sa o nich píše v médiách alebo ako sa o nich klebetí. Máme s Robertom Ficom veľmi dobré a konštruktívne vzťahy. Nemali sme žiadny konflikt. Som v strane od roku 2000 a neprišlo medzi nami k vážnejšiemu rozporu. Na druhej strane, je pravda, že v každej pozícii, v ktorej som bol, je mi vlastná primeraná miera autonómnosti. To znamená, nemám tendenciu každý krok s niekým konzultovať a zakaždým sa s niekým radiť. Pri všetkom, čo robím ako predseda vlády, musím byť presvedčený, že je to dobré pre Slovensko a po druhé, že je to v línii politiky Smeru-SD. Zásadné veci konzultujeme vo vedení strany a s Robertom Ficom máme štandardné slušné vzťahy, ktoré nie sú poznačené konfliktmi alebo ťarchou z minulosti. Vnímam, že je stále snaha nejakým spôsobom ma porovnávať.

Čudujete sa tomu?

Nie. Len reagujem, že nechcem komentovať svojho predchodcu. Som, aký som, toto je môj štýl práce. Verejnosť, novinári môžu hodnotiť a porovnávať nás.

Takže napätie je alebo nie je?

Nie je. Po tej zmene sme si museli nájsť spôsob, ako budeme fungovať. Je logické, že ak ste desať rokov predseda vlády, tak máte režim, a keď sa situácia zmení, chvíľu trvalo, kým sme našli spôsob fungovania. Dnes sme v jednej línii. Osobne v tom vidím aj pre seba veľkú výhodu, pretože ako predseda vlády sa nemusím až tak veľmi starať o stranícky život. Samozrejme, som podpredseda strany a hrdo sa k tomu hlásim. V strane som prešiel jedinečným príbehom zo všetkých mojich kolegov aj vo vzťahu k predsedovi aj podpredsedom či vysokým funkcionárom.

Som jediný, ktorý do strany prišiel ako neznámy radový člen v Banskej Bystrici, ktorý skončil vysokú školu, nepoznal v Smere nikoho, to znamená žiadna tlačenka, žiadny papaláš. A pomaličky som prácou a svojou aktivitou prišiel až na pozíciu podpredsedu strany a do funkcie predsedu vlády, a to mi nemôže nikto zobrať. To je niečo, čo je jedinečné aj v rámci strany a som na to patrične hrdý.

Ak by aj bolo, priznali by ste to?

Ak by aj bolo, určite by sme o ňom na verejnosti nehovorili. Ale ešte raz, nie je. Smer je v dobrej kondícii. Smer je strana, ktorá garantuje stabilitu, je dlhodobo najsilnejší politický subjekt. Vážim si, že ako smerácky nominant môžem byť na čele vlády. Som presvedčený, že Smer má potenciál ľudský aj odborný našu krajinu dobre spravovať a viesť aj v rokoch 2020 až 2024.

Robert Fico na sneme povedal, že ak by strana opäť zostavovala vládu, bude viesť rokovania a budete na nich spolu. Kde vidíte svoju pozíciu?

Ak by ma práca politika nebavila, nerobil by som ju. Na druhej strane, som človek, ktorý má svoj vek, vzdelanie, prešiel som už toľkými turbulenciami. V straníckej rošáde sa toho udialo, čo sa mňa týka, naozaj veľa, minister, predseda parlamentu, podpredseda vlády, teraz premiér. Umožnilo mi to odosobniť sa. Či už mi to veríte, alebo nie, na stoličku sa nefixujem. Ak dostanem šancu, podporu a dôveru, že môžem túto krajinu ako predseda vlády riadiť ďalej a budem mať na to zdravie a energiu, rád to spravím. Keď však nebude dopyt, a niekto bude mať inú predstavu, bez akýchkoľvek problémov stoličku opustím. Chcem však, aby som ju opustil s dobrým pocitom, že počas výkonu funkcie som urobil maximum, aby som posunul krajinu k lepšiemu.

Počkáte si teda, či vám bude po voľbách v Smere táto funkcia ponúknutá?

V rámci strany máme predsa hierarchiu. Strana bude rozhodovať o tom, kto pôjde ako líder na kandidátku, ak vyhráme voľby, kto povedie rokovania, kto bude nominantom na potenciálneho premiéra. To je ešte tak ďaleko pred nami, že nechcem o takýchto veciach ani v náznakoch diskutovať. Momentálne sa sústreďujem na výkon svojej funkcie. Vidíte, aj predtým som povedal, že netúžim po stoličke predsedu vlády a nakoniec na nej sedím. Už som sa naučil, že politika je vrtkavá a dnes povedať, čo bude v roku 2020, si naozaj nedovolím.

Medzitým je rok 2019, ktorý bude politicky veľmi náročný. Ste v Smere na to pripravení?

Ako predseda vlády urobím všetko preto, aby Slovensko nasledujúce mesiace zvládlo. Budem sa ďalej snažiť, aby vláda vynaložila maximálnu energiu a dokončila všetky dobré veci, ktoré zlepšia život v krajine. Spolu s predsedom strany musíme robiť všetko preto, aby strana bola dobre pripravená na kampaň, aby sme zvládli prezidentské voľby. Chcem sa intenzívne zapojiť do volebnej kampane do Európskeho parlamentu, pretože nechcem, aby sme boli rekordmanom v najnižšej volebnej účasti a potom sa plne vrhneme na stranícku kampaň, kde musíme ľuďom vysvetliť, čo sme urobili, čo plánujeme spraviť a prezentovať to tak, aby sme získali čo najlepší výsledok.

Na sneme ste kritizovali papalášizmus. Bola to len verbálna kritika alebo prídu aj činy?

Povedal som, že ľudia neodmietajú myšlienky sociálnej demokracie ani politiku strany Smer, čo odmietajú a čo sa im nepáči, sú kauzy, keď sú s nami spájané a správanie sa niektorých konkrétnych ľudí. A to nielen na centrálnej úrovni, ale aj na nižších. Chcel som naznačiť, že ak nebudeme dávať pozor v týchto oblastiach – kauzy a papalášske správanie sa, to Smeru škodí a potom to niekedy zatieni aj sociálnodemokra­tické myšlienky a výbavu, ktorú v sebe nosíme.

To nie je prvýkrát, čo Smer formuluje takúto kritiku, hovorilo sa o tom aj v minulosti. Čo s tým mienite urobiť?

Netolerovať to. Ak takého človeka vo svojich radoch máme a sú jasné dôkazy, že sa takto správa, tak sa s ním rozlúčime. Smer je obrovská strana a prešla už veľmi veľkými výmenami ľudí a aj v nasledujúcich mesiacoch budeme svedkami obmeny. Niekde sú to aj nominanti politickej strany napríklad v regionálnych funkciách, ktorí sa nesprávajú zodpovedne. Tam, kde sa to deje, musí strana rázne zakročiť. V opačnom prípade si škodí.

Na tomto sa v Smere zhodujete, vrátane vás aj predsedu?

Máme rovnaký postoj a rozumieme, čo musíme urobiť preto, aby sa Smer naďalej udržal v priazni voličov. Jediným receptom, ako zvýšiť dôveru ľudí v politiku ako takú a aj v stranu Smer, je doručiť výsledky. Zo sľubov sa nikdy nikto nenajedol. Smer má obrovskú výhodu oproti iným stranám, ktoré budú teraz ponúkať tie najslávnejšie riešenia, pretože už množstvo sľubov splnil. Preto je dôveryhodným partnerom pre voliča, ktorý si vie overiť, že ak Smer raz niečo deklaroval, tak to aj splnil. Naozaj dnes nevidím alternatívu. Netvrdím, že my sme najlepší.

Robíme chyby, nemáme patent na rozum, ale ak sa rozhliadnem okolo seba, tak sa hrozím toho, teraz nie ako predseda vlády a smerák, ale ako človek, ktorý žije na Slovensku, komu by sme riadenie štátu mali odovzdať, z toho, čo je dnes v ponuke v politickom spektre.

Smer často opakuje, že táto vládna koalícia nemá alternatívu, ale s tým si nevystačíte.

Po voľbách môže vládnuť aj iná koalícia. Osobne som pripravený urobiť všetko preto, aby sme Smer doviedli do víťazných volieb a aby sme boli pri zostavovaní novej vlády. Ak Richard Sulík hovorí, že on je pripravený, „jediný autentický“, viesť túto krajinu, tak ja hovorím, že som pripravený ďalej bojovať za Slovensko, ďalej pre Slovensko pracovať a som pripravený ďalej stáť na čele vlády, ak takýto mandát dostanem.