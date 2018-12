VIDEO: Aj Slovensko je pre kauzu Huawei v strehu

VIDEO: Sú obavy z telefónov značky Huawei oprávnené? A čo zariadenia od iných značiek? Vo videu TV Pravda odpovedá IT odborník Ondrej Macko.

Huawei je druhý najväčší predajca smartfónov na svete, silné postavenie má tak u nás, ako aj v susednom Česku. V prípade využívania týchto technológií je však Slovensko v inej pozícii. U nás nie je firma Huawei dominantná tak ako v Česku a ani úrady jej telefóny nevyužívaju.

V Českej republike sa niektoré štátne inštitúcie zbavia výrobkov firiem Huawei a ZTE. Denník Pravda sa preto opýtal úradu vlády, pod ktorý spadá úrad pre investície a informatizáciu, či k podobným krokom nepristúpia aj u nás. Odpoveď sme do uzávierky nedostali.

Varovanie zatiaľ nepripravuje ani Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ten zatiaľ zbiera a analyzuje informácie o technológiách Huawei a ZTE z domácich a zahraničných zdrojov. „Po ich vyhodnotení úrad zvolí primerané kroky v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol úrad. Túto otázku už riešili v prezidentskom paláci. „Zástupca SIS dával školenie bezpečnosti všetkým zamestnancom kancelárie prezidenta. Povedal, aby sme z bezpečnostných dôvodov nepoužívali Huawei. Či rovnaké odporúčanie dostal aj priamo prezident od riaditeľa SIS, neviem,“ reagoval hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Poskytovatelia mobilných služieb tvrdia, že obavy z čínskych firiem, pred ktorými varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, nemajú. Uprednostňujú skôr európskych dodávateľov.

„Slovak Telekom ako súčasť skupiny Deutsche Telekom berie globálnu diskusiu o bezpečnosti sieťových prvkov od čínskych dodávateľov veľmi vážne. Už teraz operátori v skupine využívajú pri budovaní siete stratégiu viacerých dodávateľov z rôznych krajín (najmä Ericsson, Nokiu, Cisco a Huawei). Aktuálne skupina Deutsche Telekom prehodnocuje stratégiu v oblasti nákupu technológií.“ povedal hovorca pre služby a financie Slovak Telekomu Michal Korec.

Orange Slovensko informácie, ktoré prichádzajú z rôznych štátov, ako aj aktuálnu situáciu pozorne sleduje. „Pri výstavbe mobilných sietí dlhodobo spolupracujeme s poprednými európskymi firmami, a tak v našej sieti v súčasnosti strategické komponenty od čínskych výrobcov nevyužívame. V súčasnosti realizujeme postupnú výmenu technológie so zreteľom na príchod 5G, pričom naším dodávateľom je Nokia,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Alexandra Piskunová.

Informácie od spravodajských a bezpečnostných zložiek na Slovensku a v EÚ monitoruje ďalší mobilný operátor 4ka. „Rovnako ako ostatní operátori robíme viaceré preventívne opatrenia. Naše technológie sú zabezpečené proti narušeniu dostupnosti, integrity a dôvernosti informácií v informačných a komunikačných systémoch. Týka sa to aj prípadných zásahov zo strany ktoréhokoľvek výrobcu,“ konštatovala v stanovisku spoločnosť SWAN Mobile prostredníctvom Rolanda Kyšku.

Súčasnú kauzu okolo čínskeho výrobcu považuje odborník na IT Ondrej Macko za hystériu, v ktorej žijeme už tri roky. „Proste to teraz vybublalo, lebo sa začalo o tom písať,“ poznamenal Macko.

Doplnil, že v tomto prípade nejde len o strach z používania telefónov, ale aj z používania technológií, ktoré Huawei dodáva do mobilných sietí. Vysvetlil, že ohrozenie zneužitia nie je dané len výrobcom mobilného telefónu, ale skôr softwérom a hlavne nadstavbou operačného systému. Existuje taká nadstavba, ktorá bráni používateľovi čokoľvek inštalovať do telefónu a ohroziť tým bezpečnosť. Takú majú podľa Macka vládne telefóny. Ak by sa rozhodoval aký operačný systém použiť pre štátnu sféru, pravdepodobne by vybral starý blackberry.

Macko konštatoval, že on by si nekúpil Huawei, ktorý by bol dovezený z Číny a ani Honor, keďže to ide z jednej výrobnej linky „U výrobkov čo sú v Európe, nemám 100 % istotu, že by tam nebol nejaký software, alebo nejaké zariadenie, ktoré by nezaznamenávalo čo robím. Druhým dychom musím povedať, že rovnakú neistotu mám aj pri ostatných, ako je Apple, Samsung. Nemyslím si, že predmetom špionáže by boli bežní ľudia,“ uzavrel Macko.