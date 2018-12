VšZP už nechce rokovať so Zväzom ambulantných poskytovateľov

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) považuje rokovanie o zmluvných podmienkach so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) za ukončené. Vo štvrtok po rokovaní zo zväzom to uviedol podpredseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Milan Horváth.

„Vzhľadom na nekorektnosť, politizáciu a neadekvátnu eskaláciu rokovania,“ zdôvodnil Horváth.

VšZP na rokovaní vyzvala vedenie ZAP-u, aby inštruovalo svojich členov k podpísaniu zmlúv na rok 2019. „Vyzývame lekárov, ktorí do dnešného dňa nepodpísali kontrakt so VšZP, že majú od nás k dispozícii návrhy zmlúv na podpis,“ Informoval Horváth. Zároveň zdôraznil, že prísľub VšZP o úhradách za zdravotnú starostlivosť platí do 31. decembra.

ZAP po rokovaní so VšZP uviedol, že poisťovňa má dostatok prostriedkov na kompenzáciu za obdobie, kedy členovia ZAP vypovedali zmluvy. Kompenzácia bola podmienkou zväzu,aby pristúpili k podpisu zmlúv s poisťovňou. Prostriedky im však poisťovňa podľa zástupcov zväzu nechce dať.

Zväz po rokovaní garantoval, že aj poistencom VšZP budú poskytovať zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu, tak ako doteraz. „Vôbec netušíme, nevieme, kto lekárom zaplatí za zdravotnú starostlivosť,“ povedal šéf Slovenskej lekárskej komory a člen ZAP Marian Kollár. Zároveň vyzval lekárov, aby sa k nim pridali s výpoveďami. Zároveň vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru), aby „urýchlene aktívne vstúpila do rokovania s vedením zväzu“.

„Kartelová“ dohoda?

ZAP navyše v tlačovej správy vyhlásil, že „z dôveryhodných zdrojov dostal informáciu o skutočných dôvodoch neštandardného postupu vedenia VšZP“. „Ide o politický príkaz na nerokovanie s najväčšou organizáciou ambulantných poskytovateľov a „kartelová“ dohoda so zástupcami iných organizácií. Jediným sledovaným cieľom tejto aktivity je deštrukcia ambulantného sektora na Slovensku,“ tvrdí ZAP.

Vedenie VšZP podľa zväzu bojkotovalo opakované žiadosti o rokovanie so ZAP-om len preto, že nebola politická vôľa k tomu, aby k dohode došlo.