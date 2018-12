V prípade z vraždy obvineného Pavla Ruska študuje prokurátor spis

„Dozor vykonávajúci prokurátor študuje spisový materiál. Po jeho naštudovaní a preskúmaní rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol v piatok prokurátor a hovorca KP v Bratislave Michal Šúrek. Vyšetrovateľ na začiatku decembra navrhol podať obžalobu na Pavla Ruska, ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby, vrátane Pavla Ruska.

Pavol Rusko. následne v pondelok (17.12.) oznámil, že podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov z dôvodu zámernej diskreditácie jeho osoby. Uviedol to na tlačovej konferencii, kde reagoval na vyšetrovanie prípadu údajnej objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej.

„Podám na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov, ktorí zosnovali, zorganizovali a koordinovali zámernú diskreditáciu mojej osoby s využitím krivých výpovedí odsúdeného niekoľkonásobného vraha a odsúdeného člena mafiánskej skupiny. Pričom následne ovplyvňovali vyšetrovanie tak, aby mi bolo privodené trestné stíhanie a poškodené moje meno,“ vyhlásil Pavol Rusko.

Bývalý šéf televízie v tejto súvislosti poukazoval na to, že Volzová nikdy v televízii Markíza podiel nemala, mala ho mať len v spoločnosti Markíza Slovakia. „Televízia Markíza bola tá, ktorá vlastnila pozemky, štúdiá, budovy, predávala reklamu, vlastnila autorské práva a vysielala. Markíza Slovakia v roku 1995 previedla všetky práva a uzatvorila exkluzívnu zmluvu s televíziou Markíza, teda s ‚veľkou Markízou‘, že 12 rokov bude platiť status quo, že rozhodovať, vyrábať a vysielať bude táto veľká spoločnosť, kde som bol generálnym riaditeľom. Za to Markíza Slovakia ako držiteľ licencie dostala desať percent zo zisku. Podiel Silvie Volzovej bol päť percent zo zisku,“ vysvetlil s tým, že by ju nemohol chcieť zlikvidovať kvôli piatim percentám.

Pavol Rusko tiež spochybňoval svoje stretnutia s ľuďmi z podsvetia v prípade plánovania vraždy. Volzovú označil za agresora, nie za obeť.