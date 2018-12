Výstavba novej autobusovej stanice Nivy napreduje, cez sviatky práce ustanú

Výstavba novej autobusovej stanice v Bratislave a rozsiahla rekonštrukcia priľahlej ulice Mlynské nivy napredujú. Stavebné práce však budú počas nasledujúcich sviatkov utlmené a podľa plánov by nemali prebiehať od 24. do 26. decembra a od 31. decembra do 2. januára. TASR o tom informoval developer HB Reavis, ktorý práce realizuje.

Projekt Stanica Nivy má skombinovať autobusový terminál letiskového typu, nákupné centrum, tržnicu a strešnú záhradu o rozlohe dvoch futbalových ihrísk. „Zabetónovaných máme približne 80 percent základových dosiek, čo predstavuje 30.000 metrov kubických betónu a vyviazaných 5000 ton ocele. To všetko priviezlo 3000 betonážnych mixov a 400 návesov. Zo základovej dosky zostáva vybetónovať stredový pás, po ktorého dokončení sa obe strany základovej dosky spoja do finálnej celkovej plochy,“ informoval TASR investor. Zo strany od Svätoplukovej ulice stanica rastie do úrovne druhého nadzemného podlažia. Zároveň, v časti pri Nivy Tower, buduje investor prvé stĺpy, takzvané stromové. Tých je osadených celkovo šesť. „Podľa harmonogramu plánovaných prác už v polovici januára "vyjdeme“ von zo stavebnej jamy. To znamená zrušenie vjazdovej a výjazdovej rampy a domiešavače tak už nebudú do stavby vstupovať," podotkol developer. Na projekte Nivy Tower realizuje 18 nadzemné podlažie, sú teda viac ako v polovici celkovej výšky 125 metrov.

HB Reavis zároveň rekonštruuje časť ulice Mlynské nivy na nový bratislavský bulvár, ktorý bude mať kompletne obnovenú dopravnú a technickú infraštruktúru nad aj pod jej povrchom vrátane podzemného kruhového objazdu. „Kruhový objazd realizujeme na etapy. V prvej etape máme hotovú tesniacu stenu a realizujeme prvú kotviacu úroveň,“ priblížil investor. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj takzvaná sútoková komora, do ktorej ústia kanalizačné zberače. Z viacerých dôvodov sa práce v tomto úseku pozastavili. „Realita ukázala, že existujúce zberače z Karadžičovej (z oboch strán) a z Mlynských nív sa spájajú v inom bode či iným spôsobom, ako bolo zakreslené v zameraniach získaných od správcu, a ktoré boli použité ako podklad pre projektovanie. Inými slovami, sútoková komora nebola tam, kde mala byť. Museli sme preto nakresliť nový projekt komory, čo nám vzalo určitý čas,“ tvrdí developer.

V budúcom roku sa predpokladá celková uzávera rekonštruovaného úseku ulice Mlynské nivy. Podľa HB Reavis je to najlepšie možné riešenie, čo podľa neho potvrdzujú aj odborníci. Investor tvrdí, že s prácami na ulici by sa mohlo postupovať efektívnejšie a ulica by bola zrekonštruovaná za kratší čas. Nový primátor Bratislavy Matúš Vallo na margo toho začiatkom decembra uviedol, že mesto nepodpíše nič, čo by prekvapilo Bratislavčanov. „Všetci budú musieť počkať, chcem si byť istý, že máme riešenia a že budú Bratislavčania vedieť v dostatočnom predstihu, čo sa chystá,“ skonštatoval.