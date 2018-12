Počasie na Vianoce: Dočkáme sa prekvapenia?

Niekde budú Vianoce biele, niekde na blate. Na niektorých miestach sa víkendová teplota bude blížiť k 10 stupňom, na Štedrý deň sa však začne ochladzovať. Tohtoročné sviatky nebudú patriť k teplotne rekordným a za snehovým pohladením sa musíme vybrať do vyšších polôh. Možno ani nie veľmi ďaleko, snehová pokrývka by sa mala udržať aj na chrbtoch Malých Karpát.

Máme za sebou týždeň prekvapení. Aj bolo pomerne teplo, postrašila poľadovica a štvrtok Slovensko zasypal snehom. „To sa zvykne v zime stávať,“ smeje sa klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. No v rámci celého Slovenska sme zažili aj situáciu, ktorá nie je celkom štandardná. „Mrazivejšie bolo v južných a juhovýchodných regiónoch ako v severnejších oblastiach. Pomerne silné mrazy sme zaznamenali skôr v kotlinách na juhu stredného Slovenska ako na Orave či Zamagurí,“ pokračuje.

Príkladom môže byť Rimavská Sobota, kde v utorok 14. decembra namerali v úrovni 2 m nad zemským povrchom –15,5 stupňa. „Po minulovíkendovom snežení k nám prenikol studený vzduch. Bol ťažký a držal sa najmä v nížinných a kotlinových oblastiach. Málo fúkalo, a preto sa z týchto regiónov nedostal preč. Naopak, vo vyšších nadmorských výškach nebol vzduch až taký studený, preto tam boli mrazy miernejšie,“ vysvetľuje predvianočný paradox.

Slovensko má veľmi pestré prírodné podmienky, preto sa na našom území môžu vyskytovať takéto krajnosti. V niektorých rokoch teplota vystúpi na takmer +15 a v niektorých je len tesne nad –20 stupňov. klimatológ Pavel Faško

Už tradičné vianočné oteplenie príde o čosi skôr. Počas začínajúceho sa víkendu sa teploty na niektorých miestach môžu šplhať až k 10 stupňom a potom v pondelok na Štedrý deň sa začne mierne ochladzovať.

Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že obdobie Vianoc si automaticky spájame so snehom a s mrazom. „V regiónoch na severe a severovýchode Slovenska bude oteplenie trvať kratšie, sneh tam teda môže vydržať. V druhej časti sviatkov začne od severozápadu prúdiť chladnejší a vlhkejší vzduch. V týchto regiónoch sa budú určite vyskytovať aj snehové prehánky,“ pokračuje. A svoje tvrdenie podčiarkuje aktuálnou snehovou situáciou. V piatok ráno v Michalovciach mali 4, na krajnom východe v Orechovej 6, v Košiciach, Prešove či Stropkove 3 cm snehu.

Ilustračné foto. Autor: Robert Hüttner, Pravda

V Banskej Štiavnici a Dudinciach mali v piatok 8-centimetrovú pokrývku snehu, v Nitre šesťcentimetrovú. „Na západnom a juhozápadnom Slovensku však bude oteplenie silnejšie. Predpokladám, že v Nitre a Dudinciach sa sneh v priebehu sviatkov roztopí,“ dodáva nepotešujúcu správu. Podobne to bude aj v Bratislave. No na svahových a hrebeňových polohách Malých Karpát napadlo aj 20 cm snehu, tam by sa biela perina mohla udržať.

Vianoce teda budú snehovo-blatové. „Oteplenie prichádza od juhozápadu, roztopí sneh najmä na juhozápadnom Slovensku a v nížinách,“ konštatuje. Ale na sviatky na blate sme si už v podstate zvykli. Klimatológ Faško sa pozrel do histórie a zisťoval, kedy teplota niekde na Slovensku počas Štedrého dňa dosiahla 10 a viac stupňov. Od roku 1951 to bolo viackrát: v roku 1958, 1967, niekoľkokrát v 70. rokoch – 1971, 1973, 1974, 1977, 1979 a 1980. V ďalšom desaťročí boli pomerne teplé Vianoce v rokoch 1982, 1983 a 1988. Potom prišlo obdobie, keď sa teplota k magickej desiatke nedostala tak často – teplo bolo v rokoch 1995, 2004. Od roku 2009 až doteraz, iba v rokoch 2011, 2012 a 2016 nedosiahla maximálna denná teplota vzduchu niekde na Slovensku 10 stupňov a viac.

Rekordy patria roku 1958, keď v Piešťanoch 24. decembra namerali +14,5 stupňa. Nasleduje bratislavské letisko zo zimy 2014, keď bolo +13,9 a Moravský Svätý Ján z roku 2009 s teplotou +13,7 stupňa.

A teraz sa pozrime na opačnú stranu spektra – kedy sme počas Štedrého dňa zažili arktickú zimu. To znamená, že maximálna denná teplota vzduchu neklesla počas dňa nad –10 stupňov. Podľa Faškovho skúmania sem patria povestné zimy zo začiatku 60. rokov – 1961, 1962 a 1963. Potom bol studený začiatok Vianoc aj v rokoch 1986, 1992, 1996, 1998 a 1999. V tomto storočí sa situácia zopakovala dvakrát – v rokoch 2002 a 2003.

Prvé miesto v tomto pomyselnom rebríčku patrí roku 1986 a Lomnickému štítu, keď teplota nevystúpila nad –19,8 stupňa. V roku 1961 nevystúpila na Štedrý deň teplota v Ružomberku nad –18,2. No a do tretice v Plavči bol v ten istý deň mráz „len“ –18 stupňov.

„Slovensko má veľmi pestré prírodné podmienky, preto sa na našom území môžu vyskytovať takéto krajnosti. V niektorých rokoch teplota vystúpi na takmer +15 a v niektorých je len tesne nad –20 stupňov,“ vysvetľuje klimatológ. A hneď pokračuje s hodnotením tohtoročnej zimy – všetko nasvedčuje tomu, že teplotné výkyvy budeme zažívať počas zím. „Veď sa pozrite na tieto dni. V piatok sme boli ešte v mrazivom zovretí, ale v priebehu víkendu na niektorých miestach teplota vystúpi nad 10 stupňov,“ hovorí.

V nížinách si veľa snehu počas sviatkov neužijeme. Zaspomínať si však môžeme na rok 1981, keď mali v Lome nad Rimavicou na Štedrý deň presne meter snehu. V Oravskej Lesnej mali v roku 1988 98 cm a v roku 2005 na Štrbskom Plese namerali 105 a v Lome nad Rimavicou 100 cm snehovej pokrývky. Rekord však patrí Štrbskému Plesu, kde mali v roku 1973 122– a o rok neskôr 121-centimetrovú pokrývku.