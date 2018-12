Na väčšine územia platí výstraha pred poľadovicou, na horách pred vetrom

Okrem toho platí na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier do štvrtkového poludnia varovanie prvého stupňa pred vetrom. SHMÚ tu očakáva miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s (70 až 85 km/h).

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnice D1 Východná – Štrba, R3 Trstená – Tvrdošín, R3 Sedliacka Dubová – Široká a R3 Svidník je povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého snehu 1 – 2 cm. Informuje tom Slovenská správa ciest (SSC).

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, ich povrch je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších polohách stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 3 cm.

Na ceste II/527 Veľký Krtíš – Dačov Lom sa vytvára poľadovica. Na cestách nižších tried v obvode Humenné a na Orave je na vozovke vrstva utlačeného alebo čerstvého snehu do 4 – 5 cm. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky 1 cm sa nachádza na ceste II/531 Tisovec – hr. okr. RS/RA a na cestách III. tried v obvode Hnúšťa.

Hmla aj snehové jazyky

Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Makov, Podspády, Vernár, Vrchslatina, Dobšiná, Pusté Pole, Javorník, Čertovica, Šturec, Huty, Súľová, Grajnár, Homôlka, Fačkov, Príslop, Látky – Prašivá, Besník, Zbojská a Donovaly je na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 – 3 cm. Na HP Herlianske Sedlo je na vozovke čerstvý sneh do 4–5 cm.

SSC ďalej upozorňuje vodičov na hmlu s dohľadnosťou 100 m v lokalitách Šibenik a Jablonov. Na cestách v obvode Lipany sa vo vyšších polohách v dôsledku vetra vytvárajú snehové jazyky.

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany – Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.

Cesty II/549 v úseku Úhorná – Úhornianske sedlo – Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla – Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže sú v zime neudržiavané.