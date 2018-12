Do sporu lekárov a VšZP vstúpil úrad pre dohľad

Vyjednávania časti lekárov so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pred sviatkami sa skončili neúspešne. Doktori vyzvali rezort zdravotníctva, aby konal. Ministerka Andrea Kalavská im odkázala, že sa jej nepáči takéto vydieranie a rezort do sporov odmieta zasiahnuť.

Zmluvu s VšZP nemá podľa odhadov asi 900 ambulantných lekárov. Poisťovňa verí, že do konca roka bude toto číslo výrazne nižšie. Situáciu začal preverovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Štátna poisťovňa a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) rokovali viackrát, no aj tak nenašli spoločnú reč. „Hoci sme neustále navrhovali aj iné riešenia situácie, poisťovňa nechcela v ničom ustúpiť,“ zhrnul šéf Slovenskej lekárskej komory a člen ZAP Marian Kollár. Jej prístup označil za nekorektný a diskriminačný. VšZP už takmer dva mesiace nie je ochotná poskytnúť lekárom združeným vo zväze viac peňazí ako ostatným doktorom.

Kollár vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nom. Smeru), aby vstúpila do rokovaní a zaujala k téme stanovisko. Do konca roka sa chcú zástupcovia ZAP stretnúť s ministerkou. „Je potrebné vyvodiť dôsledky voči tým, ktorí nezazmluvnenosť spôsobili,“ tvrdí Kollár. To, či od januára si budú musieť pacienti nezazmluvnených doktorov platiť vyšetrenia sami, povedať nevedel. „Ešte sme o tom nerokovali, ale neradi by sme pristúpili k takémuto riešeniu. Denne by sa to mohlo dotknúť 20– až 30-tisíc pacientov, sme ochotní ustúpiť, ale na dohodu treba dvoch,“ uviedol šéf lekárskej komory.

Zo skupiny nespokojných doktorov viac ako tretinu tvoria pediatri, nasledujú všeobecní lekári pre deti a dospelých, ostatok sú špecialisti. Najviac ich je v Košiciach, Prešove, Trenčíne a v Banskej Bystrici.

Poisťovňa považuje vyjednávania o platových podmienkach za ukončené. Dôvodom je podľa Milana Horvátha, podpredsedu predstavenstva VšZP, nekorektnosť a politizácia zo strany lekárov. „Predložené zmluvy sú kompromisom, preto odmietame ich tvrdenie, že sme im ho neponúkli,“ zdôraznil Horváth. Pripomenul, že v tomto roku štyrikrát zvyšovali platby pre ambulantných lekárov. „VšZP má tiež limitované zdroje a musí myslieť na celý sektor,“ povedal Horváth. Ministerka zdravotníctva odmieta tvrdenia, že by sa do témy vnášala politika. „My sme v priebehu celého roka 2018 rokovali s ambulantnými poskytovateľmi a výsledkom tohto je, že na budúci rok bude pre tento sektor určených plus 50 miliónov eur. Takisto do platnosti vstupujú dobrovoľné doplnkové ordinačné hodiny. Lekár tiež nie je od VšZP limitovaný finančným obnosom a všetko, čo urobí, mu bude uhradené,“ vymenovala Kalavská. Postoju doktorov preto nerozumie. Do ich nezhôd s poisťovňou však naďalej odmieta vstúpiť. „Toto je čisto vec medzi poisťovňou a poskytovateľmi, a nenecháme sa vťahovať do týchto súbojov. Nepáči sa mi takéto vydieranie,“ poznamenala na adresu ZAP Kalavská.

ZAP sa pre nepodpísanie zmlúv obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Žiada ho, aby preveril, či poisťovňa naplnila v krajoch minimálnu verejnú sieť, čo je predpísaný počet lekárov, ktorých musí mať zazmluvnených. „Úrad začal vo VšZP vykonávať dohľad, ktorý je zameraný na plnenie povinností pri uzatváraní zmlúv. O výsledku dohľadu môže úrad informovať až po jeho ukončení,“ uviedla hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová. O detailoch v priebehu zisťovania hovoriť nechcela. „Je nevyhnutné, aby sa VšZP a ZAP dohodli sa na zmluvných podmienkach tak, aby sa to nijakým spôsobom nedotklo poistencov,“ dodala Pivarčiová. Samosprávne kraje, ktoré kontrolujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, situáciu s nezazmluvnenými lekármi sledujú. Ide najmä o košickú, prešovskú a trenčiansku župu. Presné počty lekárov bez zmlúv, či konkrétne mestá, v ktorých ambulujú, zatiaľ nevedia. „V združení ZAP pôsobí približne jedna tretina všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji. V prípade neuzatvorenia zmlúv s VšZP nebudú niektoré odbornosti dostatočne pokryté,“ reagovala pre Pravdu Anna Činčárová, hovorkyňa Košického samosprávneho kra­ja.

Pacienti spor nepocítia

Podľa Činčárovej pacienti tento spor pravdepodobne výraznejšie nepocítia. „Lekári tvrdia, že nebudú pristupovať k vyberaniu poplatkov v ambulanciách napriek tomu, že nemajú istotu, či im poisťovňa vykonané výkony spätne uhradí,“ vysvetlila Činčárová. Zdôraznila, že lekári z kraja sa s VšZP chcú dohodnúť. Vyžadujú navýšenie bodového hodnotenia výkonov a zvýšenie prehľadnosti zmluvných podmienok.

„Nepodpísanie zmlúv medzi VŠZP a ZAP je výhradne vzťahom medzi týmito dvoma stranami,“ zdôraznila Lea Heilová, hovorkyňa prešovskej župy. Doplnila, že kraj zatiaľ nezaznamenal žiadnu sťažnosť od pacientov, ktorá by ich upozornila na zvýšené poplatky u lekárov. Časť členov ZAP nemá zmluvu s VšZP od začiatku decembra. Poisťovňa dala verejný prísľub, ktorý platí do konca roka. Podľa neho uhradí týmto doktorom výkony aj bez zmluvy, len aby nemuseli pýtať od pacientov peniaze, VšZP sa takisto zaviazala, že hradiť bude lieky aj diagnostiku. Ak lekári s ňou nepodpíšu zmluvu ani do konca tohto roka, svojim poistencom navrhuje zmeniť doktora. Zoznam lekárov, ktorí majú s VšZP zmluvu, nájdu jej poistenci na webovej stránke poisťovne.