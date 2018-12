Slovenské rysy zachraňujú populáciu v Európe

O rysy z Bojníc je v zahraničí záujem. Naposledy vypustila Národná zoo Bojnice spolu s partnermi v rámci programu Life Luchs dvoch fešákov do Falckého lesa v Nemecku. Alfie a Wrano sa do našej zoo dostali v úbohom stave. V Bojniciach ich doslova vypiplali a previezli do Nemecka. Tam majú rysí chlapci dôležitú úlohu - nájsť si samice a posilniť vznikajúcu populáciu rysov.