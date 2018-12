Do eurovolieb chce Európsky parlament pritiahnuť najmä mladých

Naposledy prišlo na Slovensku voliť poslancov do europarlamentu len šesť percent mladých.

Naposledy prišlo na Slovensku voliť poslancov do europarlamentu len šesť percent mladých. Autor: SHUTTERSTOCK

Naposledy prišlo na Slovensku voliť poslancov do europarlamentu len 13 percent ľudí, extrémne nízka bola najmä účasť mladých, len šesť percent. V Belgicku v tejto vekovej kategórii volilo až 90 percent a v Luxembursku 87 percent, priemerná účasť v oboch krajinách bola okolo 90 percent.

Európsky parlament spustil iniciatívu Tentoraz idem voliť, do ktorej sa môžu zapájať dobrovoľníci z celej EÚ. Hlavným cieľom je presvedčiť verejnosť, aby išla voliť. „Kontaktoval som svojich známych a priateľov osobne cez rôzne sociálne siete ako Facebook, Instagram, Whatsapp a cez e-maily,“ opisuje svoju aktivitu gymnazista Šimon Podešva (18), ktorý sa už od leta snaží svojich rovesníkov presvedčiť na účasť na eurovoľbách.

Pôsobiť sa snažil aj v rôznych skupinách, ktoré fungujú na sociálnych sieťach. „Išlo napríklad o skupinu Erasmus+ alebo Discover EU, pretože tieto programy sú financované práve cez Európsku úniu,“ pripomenul Šimon, ktorého k aktivite vyprovokovala najmä smiešna účasť v roku 2014 a celkový nezáujem okolia o veci verejné. Zistil, že bežní ľudia nevedia, kde majú európske inštitúcie sídlo, čo robia, aké majú právomoci.

„Európania čelia doteraz nepoznaným problémom. Z únie odchádza jeden zo štátov a vidíme rozmach extrémistických hnutí. To vyvoláva otázniky nad demokraciou,– ako aj nad EÚ ako inštitúciou,“ vysvetľuje dôležitosť iniciatívy Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Zdôrazňuje, že iniciatíva neprikazuje, koho voliť, ale apeluje na dôležitosť účasti na voľbách. Voličom stačí, ak vyjadria svoj záujem zúčastniť sa na eurovoľbách prostredníctvom dotazníka na stránke www.tentorazidemvolit.eu. Pred voľbami potom dostanú e-mail na pripomenutie účasti.

Osobné stretnutia a vysvetľovanie podľa Hajšela dnes nestačia. „Prepojili sme preto off-line svet s tým on-line, kde vyplnením dotazníka svoje odhodlanie voliť dalo najavo viac ako tritisíc slovenských dobrovoľníkov,“ spresnil Hajšel. Vôľu ísť voliť prejavilo 68-tisíc ľudí z celej Európy, Slovensku tak patrí 7. miesto v rebríčku. „Iniciatívu plánujeme podporiť aj prostredníctvom vplyvných ľudí, ktorí dokážu osloviť mladú generáciu, aby sa postavila za európske myšlienky,“ naznačil riaditeľ. Pripomenul, že z posledných výsledkov prieskumu Eurobarometer k postojom k únii sa o voľby do Európskeho parlamentu zaujíma 51 percent obyvateľov EÚ. „U nás záujem dosahuje 28 percent, ale až 77 percent ľudí si je vedomých benefitov, ktoré Slovensko vstupom do Spoločenstva získalo,“ skonštatoval Hajšel. Menší záujem o voľby prejavili len Česi a Chorváti.

Do iniciatívy sa zapojil aj moderátor komerčného rádia Matej „Sajfa“ Cifra. „Čím som starší, tým viac si uvedomujem veci mimo mňa a aj fakt, že naši rodičia nemali toľko možností niečo zmeniť,“ vyhlásil moderátor. Mladých ľudí preto vyzval na boj proti ľahostajnosti. „Argument, že aj tak sa tým nič nezmení, je hlúposť. Keby sa všetci k vývoju Európy stavali takto, môžeme to rovno zabaliť a ísť do jaskýň,“ dodal Cifra.

Podľa posledného prieskumu Eurobarometer vyhliadky na vyššiu účasť na Slovensku nie sú lepšie ani na máj 2019. Na najbližších voľbách sa s veľkou pravdepodobnosťou plánuje zúčastniť len 14 percent Slovákov, čo opäť znamená predposlednú priečku, európsky priemer je 31 percent. Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v 28 členských štátoch v dňoch 23. až 26. mája 2019. Nových 705 europoslancov bude zastupovať zhruba 500 miliónov Európanov, našu krajinu by malo reprezentovať 14 europoslancov.