Väzni, ktorí mohli byť cez Vianoce s rodinou, sa vracajú do ústavov

Odsúdení väzni, ktorým umožnili stráviť vianočné sviatky so svojou rodinou či blízkymi, sa bezproblémovo po piatich dňoch vracajú naspäť do ústavov. Vo štvrtok o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Približne 190 väzňov mohlo stráviť tohtoročné sviatky so svojou rodinou a blízkymi.