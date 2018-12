Rok 2018: Miroslav Lajčák – minister, ktorému zakazovali odísť

Lajčáka rozčarovalo, ako sa väčšina koaličných politikov postavila ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, pričom ústretovosť nenašiel ani v radoch opozície. Zjavne mu na dokumente záležalo aj preto, že sa podieľal na jeho príprave ako predseda Valného zhromaždenia Spojených národov.

Fico nechce, Lajčák chce

Spor sa verejne vyostril začiatkom druhej polovice novembra. Lajčák, ktorý dovtedy zakaždým veľmi opatrne komentoval politické dianie na Slovensku alebo sa reakciám úplne vyhýbal, si zrazu prestal dávať servítku pred ústa. „Všetci si tu riešia preferencie, našu malú zápecnícku domácu politiku,“ posťažoval sa minister, ktorý podporoval prijatie paktu.

Na otázku, či si zháňa politické body aj predseda vládnuceho Smeru Robert Fico, nominant tejto strany nepriamo, ale okato odpovedal, že vlastne áno: „Keď som povedal všetci, tak všetci.“ Šéf najsilnejšej strany prízvukoval, že dokument je neprijateľný pre Slovensko. Pakt sa vôbec nepozdával ani opozičným predstaviteľom zo Sme rodina a Sloboda a solidarita.

Lajčák medzitým neskrýval počudovanie, že verejná kritika sa spustila len necelé tri týždne pred medzinárodnou konferenciou v Maroku, kde sa členské štáty OSN mali prihlásiť k paktu. Zároveň sa netajil tým, že je rozladený z toho, že ho v Smere dlhší čas presviedčajú, aby sa uchádzal o funkciu hlavy štátu, ale teraz sa k nemu otočili chrbtom: „Na jednej strane som vraj zlyhal, zradil som ako predseda Valného zhromaždenia OSN záujmy Slovenska, čo je nezmysel, ale takto sa snažia naznačovať, a na druhej strane mám byť dosť dobrý na prezidenta.“

Podnet na demisiu

Lajčák bol definitívne pripravený rezignovať v prípade, že sa parlament postaví proti paktu. Na pôde Zahraničného výboru NR SR síce ešte povedal svoje argumenty, ale už dobre vedel, že Smer a Slovenská národná strana (SNS), dve z troch koaličných strán, majú nulový záujem podporiť text OSN.

Poslanci nakoniec schválili výraznou väčšinou 90 hlasov uznesenie, ktoré zaväzovalo vládu, aby Slovensko odmietlo pakt. Dokonca sa už ani nepripúšťala možnosť, že štát by v Maroku zastupoval aspoň veľvyslanec, ktorý by tlmočil výhrady k dokumentu. Predseda SNS Andrej Danko zdôraznil, že do Marrákeša „nepôjde ani upratovačka“.

Demisia a mlčanie

Niekoľko hodín po výsledku hlasovania v NR SR Lajčák odkázal prostredníctvom hovorcu, že sa vzdáva funkcie. Bol štvrtok večer, v piatok poslal demisiu hlave štátu. Osobne ju nemohol doručiť, pretože prezident Andrej Kiska sa pravidelne už nenachádza v piatok v Bratislave – cestuje za rodinou do Popradu, pričom pracovnú neprítomnosť v hlavnom meste si nahrádza pracovným programom na východe Slovenska (nikdy v inej časti krajiny).

Následne bol Lajčák skúpy na slovo. Odmietal rozhovory pre médiá, tvrdil, že sa vyjadrí, až keď sa demisia vyrieši. Dovtedy zhruba dva týždne zvlášť výrečný šéf diplomacie sa úplne odmlčal.

Smer medzitým opakoval, že má veľký záujem udržať Lajčáka vo funkcii. Koaliční partneri reagovali protichodne. Kým Béla Bugár, šéf Mosta-Híd, hovoril v zmysle, že by bol hriech prísť vo vláde o svetovo uznávaného diplomata, naopak, SNS signalizovala, že by to neľutovala, pričom podľa Andreja Hrnka by Fico pokojne mohol byť nový minister.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (uprostred) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vľavo) počas prijatia u prezidenta SR Andreja Kisku (vpravo) v Prezidentskom paláci 5. decembra 2018. Autor: TASR, Pavel Neubauer

Zasahuje Pellegrini, pridáva sa Kiska

Demisia spustila alarm na Úrade vlády aj v Prezidentskom paláci. Prvý sa v krízovej situácii ozval v Bratislave predseda vlády Peter Pellegrini; prezident vzdialený pár stoviek kilometrov až neskôr.

Premiér prisľúbil, že sa pokúsi prehovoriť Lajčáka, aby zmenil rozhodnutie. Po víkendovej pauze sa stretli, Pellegrini zopakoval, že ho nechce stratiť: „Ubezpečil som pána prezidenta, že minister Lajčák má naďalej moju plnú dôveru a opakovane som ho požiadal, aby zvážil neprijatie demisie.“

Rovnaký deň Pellegrini hovoril aj s Thomasom Gremingerom, generálnym tajomníkom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE), ktorej Slovensko bude predsedať od januára 2019. Šéf OBSE dal jasne najavo, že by bola veľká škoda, keby Lajčák odišiel z čela slovenskej diplomacie. „Potrebujeme niekoho jeho kalibru, kto je rešpektovaný v celom regióne,“ podčiarkol Greminger.

Na druhý deň, čiže v utorok 4. decembra, Lajčák prišiel za Kiskom do Prezidentského paláca. Debata nepriniesla výsledok. Kiska si takpovediac zobral oddychový čas – aby si to mohol premyslieť. V stredu prijal Lajčáka spolu s Pellegrinim; očakávalo sa, že verejnosť sa dozvie definitívum. Nestalo sa ani vtedy.

Kiska prehodil loptičku na stranu kurtu Smeru. Poskytol mu ešte jednu šancu, aby sa jeho lídri porozprávali s Lajčákom. Po jeho stretnutí s Ficom a Pellegrinim nastal obrat. Minister zmenil názor na svoj odchod. „Premiérovi aj predsedovi Smeru som povedal, že svoju úlohu môžem vykonávať len vtedy, ak sa naša zahraničná politika naďalej dôsledne riadi programovým vyhlásením vlády,“ vyhlásil Lajčák, ktorý dodal, že získal záruky, aby to tak naozaj bolo, a preto oznámil, že stiahol demisiu z Prezidentského paláca.