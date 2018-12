Suspendovaný kňaz Lajcha: Celibát ako podmienka kňazstva je hnisajúcou ranou cirkvi

Nemôžu sa ženiť, napriek tomu majú deti. O obchádzaní celibátu štatistiky nenájdeme, no nie je to výnimočný jav, povedal v relácii TV Pravda Ide o pravdu dnes už suspendovaný rímskokatolícky kňaz Michal Lajcha. Vedel, že po vydaní knihy Tragédia celibátu – Mŕtva manželka nebude môcť ani len pochovať otca, matku. Napriek tomu takmer šesť rokov pracovali spolu s Petrom Balážom na publikácii, ktorou chcú bojovať za dobrovoľný celibát a svätenie ženatých mužov.

Podľa Lajchu mladí muži, ktorí idú študovať teológiu, s celibátom počítajú. „Možno po tridsiatke sa človek začne inak pozerať na tie veci a až spätne sa mu tak rozleží v hlave, že ale veď to bolo nesprávne podávanie tejto témy v kňazskom seminári, až taká procelibátna ideológia. My to veľmi tvrdo nazývame až brainwashing, vymývanie mozgov,“ povedal Lajcha. Vidí súvislosť medzi celibátom a sexuálnymi škandálmi?

„Nikdy by som si nedovolil tvrdiť, že tam je priama súvislosť. Vyznieva maximálne, pardon za výraz, sprosto, že cirkev samu seba definuje ako predsedajúcu v láske. Je akýmsi svedomím sveta, učiteľkou morálky. My sme tí, aj ja som k nim patril, ktorí dennodenne pri každej sviatosti hovoria, ako treba žiť. A my máme vo vlastných radoch sexuálnych predátorov. Je to niečo strašné! Učiteľka morálky má pedofilných kňazov,“ povedal Lajcha. Upozornil, že ak aj sexuálne škandály nie sú spôsobené celibátom, je to opäť cirkev, ktorá je zodpovedná za to, že sa k vysviacke dostane človek s deviantnými sklonmi. „Často dochádza k prižmurovaniu očí, lebo máme málo kňazov. Ale majme dobrovoľný celibát, sväťme ženatých mužov a problém s nedostatkom kňazov evidentne bude vyriešený,“ dodal Lajcha.

Upozornil, že cieľom nie je bojovať proti celibátu, ale bojovať za svätenie ženatých mužov, teda dobrovoľný celibát. „Pokrytectvo, ktoré zákon celibátu prináša, je strašné. Pán Ježiš povedal, že nebuďte obielené hroby. Ježiš tak tvrdo kritizoval pokrytcov, farizejov a my vlastne sami pokrytcami sme,“ povedal dnes už suspendovaný kňaz. Dodal, že sám ďalej nevládal, a preto požiadal biskupa o sabatický rok s tým, že nemá frajerku ani nečaká dieťa. Dočkal sa suspendácie.

„Celibát ako podmienka kňazstva je hnisajúcou ranou cirkvi už osem storočí. Čiže absolutizácia celibátu, vypudenie ženatých z kléru. Ale celibát ako taký, pokiaľ je zvolený dobrovoľne, je posvätnou skutočnosťou a ja ho budem mať vždy v úcte,“ dodal.