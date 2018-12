Kalavská: Bojom medzi lekármi a poisťovňami dám stopku

„Ministerstvo plánuje a robí na tom, aby bola cenová regulácia. Nacenia sa všetky výkony lekárov a predídeme tak pozičným bojom a strachu pacientov,“ povedala pre Pravdu Kalavská. Katalóg výkonov aj s ich cenami by mal byť hotový do konca budúceho roka.

Ako vnímate spor okolo nepodpísania dodatkov k zmluvám medzi VšZP a časťou lekárov zo ZAP?

Od začiatku som sa snažila dostať relevantné informácie, tak od ZAPu, ako aj od poisťovne. Ministerstvo opakovane poslalo písomné výzvy, aby poisťovňa ozrejmila, čo sa deje, aký je vlastne konkrétny problém. Či je problém s obsahom zmlúv alebo že sa s niekým nerokuje. Rezort k problému pristupoval od počiatku aktívne.

Lekári po stretnutí s vami priznali, že zmluvy sú dobré. Prekvapilo vás ich konečné rozhodnutie, že ich napriek tomu nepodpíšu, kým im poisťovňa nedoplatí uplynulých šesť mesiacov?

Skôr ma prekvapuje, že tak dlho riešime osem percent zo sto percent ambulantných lekárov. V súčasnosti máme do 12-tisíc lekárov a nepodpísalo 850 z nich, čo si mám o tom myslieť? Tie zmluvy sú rovnaké pre všetkých, prišlo k navýšeniu o 50 miliónov eur do ambulantného sektora na budúci rok a tieto peniaze sú roztavené do zmlúv. Doteraz lekári odmietali podpísať zmluvy, lebo podľa nich neboli dobré. Na rokovaní mi povedali, že dobré sú, len chcú nejako spätne doplatiť zisk. Pripomeňme však, že oni sami vypovedali s poisťovňou zmluvy. Samostatne ich vypovedali, teraz chcú od poisťovne, aby vyplatila ušlý zisk a pokiaľ VšZP tvrdí, že nie je tu zákonný rámec, aby tak urobila, tak stav zostal takýto. Treba však povedať, že zmluvy boli výhodné pre 92 percent poskytovateľov.

Pacienti nezazmluvnených lekárov môžu prejsť k iným. Sú na to ostatní doktori pripravení?

Myslím si, že niektorí z nezazmluvnených lekárov sa dali zaviesť určitou skupinou ľudí. Preto prosím všetkých lekárov, aby zmluvy na rok 2019 podpísali, sú lepšie ako tie v roku 2018, a naďalej poskytovali zdravotnú starostlivosť. Akútna zdravotná starostlivosť bude aj po prvom januári 2019 poskytovaná v plnom rozsahu bez ohľadu na to, či lekár má, alebo nemá zmluvu. Tu nie je priestor na bloček. Pacient musí byť ošetrený. Problém môže vzniknúť pri odkladnej zdravotnej starostlivosti, kde nám však Asociácia súkromných aj štátnych nemocníc, ako aj ostatní poskytovatelia deklarovali, že budú nápomocní a pomôžu zvládnuť daný stav a počty pacientov. Kolapsu sa preto neobávam, ale chcem, aby sa pacient cítil bezpečne, že má kam ísť. Preto ešte raz prosím tých lekárov, ktorí zmluvy nepodpísali, aby tak urobili.

Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aktuálne prešetruje, či VšZP naplnila v krajoch minimálnu verejnú sieť, teda či má zákonný počet zazmluvnených lekárov. Zaujímate sa o tento proces, ako sa vyvíja?

Pravidelne žiadam poisťovňu o čísla a informácie, ako stojíme, ako to vyzerá v jednotlivých krajoch, koľko poskytovateľov podpísalo, koľko nepodpísalo, čiže ja sa o túto situáciu plne zaujímam. Viem, že v tejto súvislosti prebieha v poisťovni dohľad, ale do toho vstupovať nebudem. Budem však na konečné výsledky zvedavá.

Podobné vyostrené situácie sa opakujú, a to nielen so štátnou poisťovňou. Neplánuje ministerstvo prijať opatrenia, aby k nim nedochádzalo?

To je veľmi dobrá otázka. K takejto situácii dochádza na pravidelnej báze, už je to ako taký folklór. Musíme sa s tým vyrovnávať pomaly každé tri mesiace až pol roka. Chcela by som preto, aby sme sa vyhli opozičným bojom, vydieraniu, pozícii, kto si čo lepšie vybojuje. Všetci poskytovatelia majú náplň práce tú istú. Myslím si preto, že aj podmienky a zmluvy by tomu mali zodpovedať, aby boli adekvátne, primerané a rovnaké. Ministerstvo zdravotníctva plánuje a robí na tom, aby bola cenová regulácia. V súčasnosti finalizujeme katalóg výkonov. Poskytovatelia, lekári nám vypĺňajú registračné listy a ku koncu roka 2019 by sme chceli mať nacenené výkony. Chcem, aby v systéme panoval pokoj, aby ľudia vedeli, kam majú ísť, aby mali lekára, s ktorým sú spokojní, a aby daný lekár mal adekvátne zaplatené za svoju činnosť. A cenová regulácia je tá cesta, ktorá to umožní.