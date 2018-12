Kaliňák už môže byť pre Smer príťažou, komentuje politológ Marušiak

Trojnásobný minister vnútra a jedna z najvýraznejších tvárí vládneho Smeru Robert Kaliňák odíde do konca tohto roka z parlamentu. Oznámil to exkluzívne v diskusnej relácii TV Pravda Ide o pravdu. Politológ Juraj Marušiak si myslí, že na kandidátke Kaliňákovo meno nebude, nevylučuje však, že do politiky sa raz môže vrátiť. Kaliňák v strane zostáva, plánuje si obnoviť advokátsku licenciu a brániť meno Smeru.

„V tejto chvíli odchádzam z parlamentu. Do konca roka chcem odovzdať list predsedovi Národnej rady o tom, že sa vzdávam mandátu,“ povedal Kaliňák v TV Pravda.

Pozrite si reláciu Zuzany Martinákovej Ide o pravdu s Robertom Kaliňákom

O tom, či Kaliňák bude kandidovať v budúcich parlamentných voľbách, a teda či sa do politiky plánuje vrátiť, zatiaľ nehovorí. „Ako konkrétnu rieku prejdem, poviem, keď pred ňou budem stáť. Pred touto riekou momentálne nestojíme, je to relatívne ďaleko a neviem sa k tomu v tejto chvíli ani vyjadriť,“ zdôraznil Kaliňák.

Náhradníčkou na uvoľnené poslanecké kreslo by mala byť Darina Gabániová. V parlamente sedela do marca tohto roka, keď miesto uvoľnila Kaliňákovi, ktorý sa do snemovne vracal z ministerstva vnútra.

Glváč: Avizoval to dlhšie

Predseda Smeru Robert Fico odchod niekdajšieho ministra z parlamentu nekomentoval. „Avizoval to dlhšie,“ reagoval stručne člen predsedníctva Smeru a podpredseda parlamentu Martin Glváč. „Človek takého typu vždy chýba, aj keď na druhej strane príde za neho náhradník, ktorý bol v Národnej rade v čase, keď vykonával funkciu ministra,“ dodal Glváč.

Poslanec a šéf parlamentného kultúrneho výboru Dušan Jarjabek (Smer) priznal, že takýto krok od Kaliňáka nečakal. „Profesne bude v parlamente chýbať, pretože je to človek, ktorý veľmi veľa urobil, veľmi veľa si pamätá, počas jeho ministrovania išlo veľa zákonov. Keď odchádza z parlamentu, opozícia stráca jedného z oponentov. Ale hodnotiť jeho odchod mi vôbec neprislúcha, je to jeho čisto osobné rozhodnutie, v ktorom zohráva úlohu množstvo faktorov, ktoré nikto z nás nemôže poznať. Treba to rešpektovať,“ prízvukuje Jarjabek.

Politológ: Kaliňák môže byť pre Smer príťažou

O tom, že sa Kaliňák v parlamente dlho neohreje, sa špekulovalo už po jeho odchode z rezortu vnútra. Aj napriek tomu je podľa politológa Juraja Marušiaka aktuálny vývoj prekvapením. „Pretože z toho, ako verejne vystupoval, sa zdalo, že má ambíciu ďalej ovplyvňovať politiku Smeru, ale nie zo zákulisia, ale z pozície podpredsedu strany, z pozície poslanca parlamentu. Zrejme si aj v strane spočítali, že Kaliňák môže byť aj v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami pre stranu už skôr problémom, príťažou, a to vzhľadom na jeho minulosť,“ mieni Marušiak.

Politológ priblížil, že je ťažké vyhodnotiť, či napokon Kaliňák v parlamentných voľbách kandidovať bude, alebo nie. Skôr sa však prikláňa k zápornej odpovedi. „Ak sa prakticky rok pred voľbami stiahne z parlamentu, tak bude určite viditeľný omnoho menej. Nie je to signál, že by mal záujem pokračovať v politickej kariére, ak ňou chápeme pôsobenie v ústavných inštitúciách,“ skonštatoval Marušiak.

Predpovedať ďalšie Kaliňákove kroky nie je podľa politológa ľahké. „Poznáme prípady, keď si politik obnovil advokátsku licenciu, ako napríklad Daniel Lipšic. A určite je možné, že aj prostredníctvom advokátskej činnosti sa bude snažiť o nejaký návrat do politiky, napokon, nebol by prvý ani posledný. Kaliňák je mladý človek, nemá ani 50 rokov, v jeho prípade sa nedá vylúčiť, že sa po nejakom čase bude chcieť do politiky vrátiť,“ doplnil Marušiak.

Názory opozičných poslancov čítajte v článku Kaliňák sa vzdal poslaneckého mandátu neskoro, myslia si SaS a OĽaNO

Kaliňák rezignoval na post ministra vnútra a tiež na funkciu podpredsedu vlády začiatkom marca tohto roku. Ako vtedy povedal, reagoval tak na emócie vybičované do absolútneho maxima po dvojnásobnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež na požiadavku koaličných partnerov. Jeho odchod žiadal koaličný Most-Híd. Vyzývala ho však naň aj opozícia a tiež protestujúci na verejných zhromaždeniach.