Trenčín a Žilina budú bez tradičných polnočných ohňostrojov

Hlavné mesto čaká mimoriadny Silvester, najmä o polnoci sa bude na čo pozerať. V centre sa bude dať zabávať už od 22. hodiny, v Starom Meste sa chystá party s diskotékou pod holým nebom až do približne druhej hodiny ráno. Najväčším ťahákom bude polnočný ohňostroj. „Hlavné mesto aj tento rok privíta Nový rok ohňostrojom na Dunaji. Už tradične bude odpálený z plavidla uprostred rieky s hudobnou kulisou na motívy valčíka Johana Straussa Na krásnom modrom Dunaji. Pred a počas ohňostroja bude paralelne prebiehať svetelno-laserová šou na Námestí Ľudovíta Štúra a Rázusovom nábreží, ktorú bude dopĺňať hudba slovenských a českých klasikov,“ prezradila hovorkyňa bratislavskej radnice Zuzana Onufer.

V porovnaní s Bratislavou budú oslavy v Trenčíne a Trnave podstatne skromnejšie. V Trenčíne dokonca bez mestského ohňostroja. „Okolo polnoci zabaví Trenčanov kapela Elán Tribute so skladbami, ktoré všetci poznajú. Atmosféru pred ich koncertom rozprúdi od 22. hodiny DJ Luky. Hrať do tanca bude aj po koncerte približne do pol druhej ráno. Mestský ohňostroj tento rok nebude,“ potvrdila hovorkyňa primátora Erika Ságová.

V Trnave však chystajú až dva ohňostroje. Detský o 18. hodine a klasický polnočný. „Mesto pripravilo novoročný koncert o 15.30 v Kostole svätého Jakuba. Iný program ponechalo na súkromné podniky a reštaurácie,“ uviedli na tlačovom oddelení Mestského úradu v Trnave.

Poriadne to však roztočia v meste pod Urpínom, kde tiež chystajú dva ohňostroje. Silvestrovský odpália o polnoci, pričom náladu Banskobystričanov rozprúdia kapely na želanie verejnosti so začiatkom o 23. hodine. Vystúpi rocková skupina Nocadeň a po ohňostroji domáca kapela Marlett. Pre rodiny s deťmi je v Banskej Bystrici na 1. januára pripravený Novoročný ohňostroj o 17. hodine „Predchádzať mu bude Novoročný koncert, na ktorom sa predstavia pop muzikálové a pop operné trio TRJOF. Vynikajúce ženské husľové trio XPLOSION predvedie najznámejšie populárne hity aj moderné úpravy klenotov vážnej hudby na elektrických husliach,“ informovali z kancelárie primátora mesta.

Na najmenších nezabúda ani metropola východu. Po pozitívnom ohlase si opäť zopakuje detské oslavy Silvestra v Historickej radnici. V pestrom programe uvidia malí Košičania obľúbené rozprávkové postavičky a môžu si vyskúšať interaktívnu tvorivú dielňu. Čakajú ich kúzla, rozprávka, tanečníci, speváci a veľa iných prekvapení aj občerstvenie. „Súčasťou veľkého silvestrovského programu bude na Hlavnej ulici v centre mesta Peter Bič Project, Lucie & Wanastowi Vjecy revival, ľudová hudba Stropkoviani a DJ Pepo,“ vymenovala najväčšie ťaháky hovorkyňa Linda Šnajdárová. „Pochopiteľne, o polnoci nebude chýbať ani ohňostroj,“ dodala. Žilinčania si veľké oslavy neužijú, mesto ani tento rok nepripravuje silvestrovský program. „Je to z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia,“ uviedol vedúci tlačového odboru Pavol Čorba. Až také tiché to azda u nich nebude. Čorba avizuje, že na Nový rok pripravujú v prípade priaznivého počasia ohňostroj. „Odpálime ho zo strechy Mestského divadla Žilina o 18. hodine. Je to aj preto, aby si ho mohli pozrieť deti a tí, ktorí by o polnoci nemohli prísť na námestie,“ vysvetlil.

V Nitre chystajú silvestrovské oslavy v duchu retro. Odštartujú ich na Svätoplukovom námestí o 23. hodine. Vystúpia DJ Aqua, DJ Ivan Kopáč a skupina Maduar. Po polnočnom ohňostroji potrvá zábava takmer do pol druhej.

Prešovčania začnú oslavovať od 22. hodiny na pešej zóne na Hlavnej ulici. Na pódiu pri Južnom parku vystúpia miestne kapely Elevenhill, Satin Lead a Chiki Liki Tu-a. „Prvé sekundy Nového roka budeme spoločne vítať v jedinečnej atmosfére veľkolepého ohňostroja. Súčasťou osláv bude aj novoročná zdravica primátorky mesta. Po polnoci bude novoročná zábava s prešovskými kapelami pokračovať zhruba do jednej hodiny,“ dodal tlačový referent mesta Milan Grejták.