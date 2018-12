SNS nemôže byť bez prezidentského kandidáta, tvrdí Danko

Na kandidatúru sa chystá samotný Danko, keďže sa nepodarilo nájsť koaličného kandidáta, ani SNS nenašla človeka z vnútra strany a ani z externého prostredia. „Zo SNS po fackách, ktoré dostávam, má málokto odvahu zobrať zástavu,“ konštatoval Danko.

Danko význam svojej kandidatúry vidí v tom, že značka SNS nezostane bez kandidáta. „Volič SNS musí mať svojho zástupcu v tomto pelotóne. Potom je to otázka druhého kola, kto sa do neho dostane. Viem vylúčiť, že by SNS podporila kandidáta SaS Róberta Mistríka,“ uviedol.

Predseda SNS pripomenul, že Smer aj SNS majú dostatočný počet poslancov NR SR na to, aby v lehote, ktorý zákon stanovuje, vychádza to predbežne na prvý januárový týždeň, navrhli svojich prezidentských kandidátov. „Pre mňa sú najdôležitejšie voľby, ktoré budú v marci v roku 2020, preto aj keby ma predsedníctvo technicky nominovalo, nerobil by som žiadnu kampaň, nezúčastňoval by som sa na diskusiách, pretože pre SNS sú najdôležitejšie parlamentné voľby 2020. Vo veku 44 rokov by som chcel ešte zabojovať so SNS o väčší mandát a dôveru a meniť veci, ktoré s 8,6 percentami vo vláde presadiť neviem. Či je to daň z príjmu 15 percent, alebo vyššie systémové podpory pre šport, kultúru, vznik ministerstva športu a cestovného ruchu. Je viacero vecí, ktoré so súčasnými percentami nepresadím,“ vyhlásil.

Danko chce po komunikácii s ministerstvom vnútra a príslušnou komisiou pre voľby vyhlásiť voľby 10. januára. „Ako najoptimálnejší termín pre prezidentské voľby vychádza 16. a 30 marec. Pravdepodobne to tak 10. januára vyhlásim,“ dodal.