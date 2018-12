Starý rok sa rozlúči blatom, nový nás privíta snehom

Pri hodnotení roka, ktorý práve vbieha do cieľovej rovinky, sa zrejme bude najčastejšie spomínať, že bol najteplejší. Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že tento prívlastok platí pre časť meteorologických staníc na Slovensku. Ako príklad uvádza tú na bratislavskej Kolibe, ktorá sa v pomyselnom rebríčku umiestni vysoko. „Priemerná ročná teplota vzduchu na Kolibe dosiahla za obdobie rokov 1981 až 2010 hodnotu +10,1 stupňa. Za rok 2018 to bude až 12 stupňov, teda takmer o dva stupne viac ako normálna hodnota v ostatnom ucelenom tridsaťročí,“ upozorňuje. Takéto vysoké hodnoty boli u nás dosiaľ výnimočné. „Viem, že to tak bolo v Hurbanove v niektorých predchádzajúcich rokoch. Aj tento končiaci sa bude pre Hurbanovo najteplejší. Môžem však povedať, že bude viac meteorologických staníc, kde bude priemerná ročná teplota 12 stupňov, prípadne o nejakú desatinku viac,“ prízvukuje klimatológ s tým, že takéto teploty sú v našich klimatických podmienkach cudzie. Podľa neho by sa mali dosahovať v krajinách južnejšie od nás.

Pod zvýšenie priemernej ročnej teploty sa podľa klimatológa podpisuje v prvom rade človek a jeho činnosť. „Globálne otepľovanie sme si spôsobili sami, len vďaka nám sa prírodný a klimatický systém dostali do takého stavu, v akom sa momentálne nachádzajú,“ dodáva.

Dôsledkom globálneho otepľovania je napríklad aj počasie počas Vianoc. V stredných a vo vysokých polohách krásne snežilo, na Štrbskom Plese namerali 26. decembra až 57 centimetrov, v nížinách intenzívne a vytrvalo pršalo. Tak ako by mal dážď padať koncom jari, v lete či začiatkom jesene. V tom čase však v práve končiacom sa roku pršalo len minimálne. Vysoké teploty majú vplyv na zrážky či mrazy. „V decembri sme mali obdobia, keď sa zdalo, že by sa zima mohla aj dobre rozbehnúť, ale najbližšie oteplenie zmazalo všetky hodnoty, ktoré boli predtým nízke, a začalo byť znova teplo. Príkladom je piatkové ráno, keď 28. decembra len málokde na Slovensku mrzlo,“ objasňuje. Dokonca ani v takých lokalitách, ako je Poprad či Oravská Lesná, neklesla ortuť teplomera do mínusu. „A to je situácia v týchto oblastiach veľmi zvláštna, veď je koniec decembra. Ale ani na Podunajskej nížine, nížinách západného či juhozápadného Slovenska neklesla minimálna teplota pod +4,5 stupňa. Ani tam to nie je obvyklé,“ upozorňuje ďalej.

Prelom rokov bude tiež daždivý, hoci nebude pršať až tak intenzívne. Na silvestrovské oslavy si treba v nižších polohách zobrať dáždniky, vo vyšších rukavice, šály a čiapky. V niektorých oblastiach totiž bude aj pomerne silno fúkať a pocitová teplota bude nižšia ako tá naozajstná. Faško upozorňuje, že na budúci týždeň musíme rátať aj s tvorbou poľadovice. „Chcel by som dodať, že ľudia na horách by mali rešpektovať zákazy a upozornenia. Vo vyšších nadmorských výškach pribudlo veľa nového snehu, ktorý je ešte nestabilný. V najbližších dňoch ho ešte pribudne, takže neopatrní turisti by mohli spúšťať lavíny,“ pokračuje vo varovaniach s tým, že uzávery vysokohorských chodníkov nie sú potrebné len pre bezpečnosť ľudí, ale aj zveri, ktorá tiež potrebuje svoj pokoj.

Nový rok, teda v čase od 2. januára, prinesie ochladenie. „Zasa budeme môcť hovoriť o zimnom charaktere. Bude mrznúť dokonca aj na nížinách, kde by mohol padať aj sneh,“ pokračuje povzbudivo klimatológ. Hneď však dodáva, že charakter počasia bude premenlivý, čo znamená, že po niekoľkých dňoch zimy príde opäť oteplenie. „Nedá sa nič robiť, ale takto to teraz je,“ uzatvára Faško.