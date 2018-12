Osýpky opäť útočia: Je to daň aj za antikampane

Populácia podľa lekárov stráca imunitu, choroba sa teda šíri rýchlejšie. Hrozí, že lokálne epidémie časom prekročia hranice miest a okresov. Dôvodom návratu osýpok je klesajúca zaočkovanosť u detí, ktorú majú na svedomí kampane proti očkovaniu, voľný pohyb a migrácia osôb nielen v rámci krajín EÚ.

Počet infikovaných začal v okrese Trebišov výraznejšie stúpať v septembri. Významný nárast však epidemiológovia zaznamenali v ostatných dňoch. K 25. decembru evidujú 93 potvrdených a pravdepodobných ochorení na osýpky. „Ochorenia sa vyskytujú v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania, ako aj v štandardnej hygienickej úrovni,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Dodala, že infekcia sa objavila u detí, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek očkované proti osýpkam. „Aktívne ohniská nákazy boli v Trebišove, Sečovciach, Parchovanoch, Hrčeli, Veľkej Tŕňi, Kravanoch, Zemplínskej Teplici, Bačkove, Zemplínskej Novej Vsi – Úpore,“ vymenovala hovorkyňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove nariadil opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu osýpok. V obciach je lekársky dohľad, realizujú sa mimoriadne očkovania. „Odporúčame tiež obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov, ako aj tehotných žien, ktoré nie sú očkované alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam,“ dodala Račková.

Starostovia najviac postihnutých obcí tvrdia, že robia, čo môžu. „So zdravotníčkami sme zmapovali všetky domy a tí, ktorí neboli očkovaní, podstúpili povinné očkovania. Niektorých sme však museli doslova nútiť, aby k našim lekárom išli,“ priblížil Juraj Guzej, starosta obce Parchovany. Deti v škole dostali dva týždne riaditeľského voľna. Osýpky sa k nim preniesli z Trebišova a zo Sečoviec. „Rozšírenie epidémie stále hrozí, aj keď sa snažíme tomu zabrániť,“ zdôraznil Guzej. V súčasnosti majú v dedine štyroch infikovaných.

V Bačkove sú dva prípady. „Pokiaľ sa títo ľudia budú kontaktovať aj naďalej s Trebišovčanmi a Sečovčanmi, ktorí k nim pravidelne chodia, hoci to majú dočasne zakázané, tak sa rozšíreniu nákazy neubránime,“ skonštatoval starosta Bačkova Jozef Nemčík. Dodal, že pracovníci zdravotníctva a hygieny oboznámili nakazených aj obecný úrad, čo majú v takomto prípade robiť. „Opatrenia sme podnikli a situáciu riešime,“ uistil starosta.

V Nitrianskom kraji od polovice novembra do včerajška evidujú desať infikovaných. „Z toho šesť prípadov bolo importovaných, teda dva prípady priniesli občania pri návrate z Turecka, dva z Rumunska, jeden z Ukrajiny a Vietnamu,“ spresnila Račková. V polovici decembra sa potvrdili osýpky u tehotnej ženy z okresu Šaľa, ktorá pricestovala z Vietnamu. Dva prípady sa vyskytli v súkromnej nitrianskej firme, ktorá pravidelne vysiela časť svojich pracovníkov do Rumunska, do oblasti s výskytom osýpok. Regionálny úrad nariadil zamestnancom, ktorí neboli očkovaní, zostať doma, kým nebudú chránení vakcínou.

Hlavným dôvodom návratu osýpok je podľa Petra Makaru, všeobecného lekára pre dospelých v Snine, narušenie kolektívnej imunity. Poukázal, že pre silnú antivakcinačnú kampaň sme sa dostali pod kritickú hranicu zaočkovanosti, a to je 95 percent. Nakaziť sa tak môže aj zaočkovaný človek. Populácia podľa neho stráca imunitu a choroby sa šíria rýchlejšie. Ochorením sú ohrozené sú všetky vekové skupiny. „Nezáleží na veku, ale najnáchylnejší sú neočkovaní. Ohrozená je aj populácia narodená okolo roku 1973, keď boli vakcíny menej účinné,“ objasnil Makara. Zdôrazňuje, že jedinou prevenciou je očkovanie. „Antikampane zamerané proti vakcinácii a voľný pohyb osôb v Európe však všetko menia,“ zhrnul lekár.

Zaočkovanosť detí proti osýpkam na Slovensku klesla pod 95 percent v štyroch krajoch: Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom. Podľa Zuzany Krištúfkovej, predsedníčky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany. „To predstavuje zvýšenie rizika vzniku epidémií a ohrozenie najzraniteľnejších. Neplatí, že proti chorobám, ktoré sa nevyskytujú, netreba očkovať,“ poznamenala Krištúfková.

Antikampane, ktoré spochybňujú očkovanie, sa rozmáhajú asi od roku 2006. Šíria sa hlavne na internetových fórach. Hoci seriózne štúdie a experti ich argumenty vyvrátili, počet rodičov, ktorí odmietajú vakcináciu, stúpa.

Medzi také matky patrila aj Irena z Nových Zámkov. Názor zmenila pred dvoma rokmi, keď pri prechádzke v lese jej štvorročného syna takmer pohrýzol pes. „Zviera nakoniec dohrýzlo mňa, rany sa mi zapálili a lekári skonštatovali, že som mala jediné šťastie, že som bola zaočkovaná,“ skonštatovala Irena. Svoj postoj prehodnotila a syna dala dodatočne zaočkovať.

„Som určite za očkovanie, samozrejme, s tým, že sa má robiť citlivo,“ vyhlásila Zdenka z Modry. Sama mladšiemu synovi zo zdravotných dôvodov očkovanie posúvala. "V rodine bol totiž stále niekto chorý a starší syn domov nosil odolné škôlkarské choroby,“ vysvetlila Zdenka. Zvýšenie počtu neočkovaných detí ju desí. Ešte väčšia je skupina tých, čo dajú síce niektoré očkovania, no vyhnú sa MMR vakcíne. Práve tá chráni proti osýpkam. "Na internete existuje debata o neočkovaní, kde si mamičky radia, ako nájsť lekára, čo neočkuje, či ako obísť platenie pokuty. Dokonca aj ako získať potvrdenie do škôlky o očkovaní dieťaťa. Neschvaľujem to, títo rodičia zabúdajú na deti, čo nemôžu byť očkované napríklad po prekonaní leukémie,“ zdôraznila Zdenka.

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom. Ochorenie prebieha vo dvoch štádiách. Prvé štádium trvá asi štyri dni. Je sprevádzané zvýšenou teplotou, nádchou, kašľom a zápalom spojiviek. Druhé štádium sa začína zvýšenou teplotou, vyrážkou za ušami a na zátylku, ktorá sa šíri na tvár, trup a končatiny. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.

Asi 20 rokov sa táto infekcia objavovala na Slovensku sporadicky. Prvá veľká epidémia zasiahla pred pol rokom región Zemplína. Nákazu sem doniesli ľudia, ktorí pricestovali z Anglicka. Od mája do augusta sa nakazilo vyše 420 ľudí. Okresný úrad v Michalovciach musel začiatkom júla vyhlásiť mimoriadnu situáciu. V rámci protiepidemických opatrení bolo zaočkovaných vyše 7 000 osôb. Epidémiu sa napokon na konci augusta podarilo potlačiť.

Aktuálny stav odolnosti proti osýpkam v populácii ukážu na budúci rok výsledky imunologického prehľadu. Ten dal vypracovať Úrad verejného zdravotníctva, keď na vybranej vzorke ľudí testovali lekári imunitu proti infekčným ochoreniam vrátane osýpok. Na základe výsledkov môže dôjsť k prehodnoteniu očkovacieho kalendára.

Epidémie osýpok v niektorých krajinách Európskej únie prebiehajú v oveľa väčšom rozsahu ako u nás. Dôvodom je nízka zaočkovanosť. Najvyšší počet prípadov osýpok bol v tomto roku zaznamenaný vo Francúzsku, v Grécku, Taliansku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na to, že iba štyri štáty EÚ, a to Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko, sa pohybujú na úrovni 95-percentnej zaočkovanosti populácie, ostatné krajiny sú na tom horšie.