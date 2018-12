Armáda si vyskúša súťaž. Aspoň raz

Pri štvorkolesových obrnených transportéroch za takmer 800 miliónov eur plánuje urobiť výnimku. Navrhuje vyhlásiť verejný medzinárodný tender. Ten bude zrejme jediný, pretože pri ďalšom kontrakte na radary za necelých 30 miliónov eur si ministerstvo vyberie výrobcu opäť bez súťaže.

Americké bojové stíhacie lietadlá F-16 za 1,6 miliardy eur, osemkolesové transportéry Vydra na báze fínskej Patrie za viac ako 400 miliónov eur a húfnice Zuzana 2 za 175 miliónov eur. Všetky tieto zákazky vedenie rezortu riešilo oslovením výrobcu prostredníctvom rokovania s príslušnou vládou, resp. slovenské húfnice si priamo objednalo. „Som presvedčený, že nič transparentnejšie ako dohoda medzi dvomi vládami asi neexistuje,“ tvrdil minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Nákup 404 kusov štvorkolesových vozidiel sa má uskutočniť inak. Podľa materiálu, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, ich dodávateľ vzíde z tendra. Píše sa v ňom tiež, že táto forma obstarania je najtransparen­tnejšia. „Existuje množstvo vozidiel, ktoré poskytujú záruku naplnenia operačných požiadaviek ozbrojených síl. Preto navrhujeme, aby sa zabezpečenie vozidiel riešilo medzinárodnou súťažou,“ povedal Gajdoš.

Ministerstvo si urobilo prieskum trhu, v ňom posudzovalo transportéry, ktoré sa používajú v EÚ a NATO. Vlani zorganizovalo veľtrh armádnej techniky Industry Days, kde pozvalo 15 zbrojárskych spoločností. Na prvých skúškach vo vojenskom areáli na Záhorí sa zúčastnilo osem výrobcov. Všetci údajne požiadavky splnili na 70 až 90 percent. Predpokladá sa, že títo sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži.

Ministerstvo by tak malo vyberať spomedzi dvoch tureckých vozidiel Cobra 2 a Ejder Yalcin, švajčiarskeho Eagle 4, nemeckého Dingo 2, francúzskeho Sherpa Light, transportéra Ajban 440A zo Spojených arabských emirátov, českých vozidiel Patriot a Perun. O lukratívny kontrakt môžu zabojovať aj dva slovenské produkty – Aligator Master 2 a Gerlach.

Výrobcov požiadal rezort o zaslanie technickej špecifikácie, predbežnej cenovej ponuky a tiež návrhu, ako zapoja slovenské firmy do svojho projektu. Kto všetko bol našou stranou oslovený, nie je známe a ani to, čo firmy ponúkli. Tieto informácie podľa ministerstva spadajú pod utajovaný režim.

Obrana chce stihnúť ukončiť verejnú súťaž a podpísať s víťazom zmluvu ešte v roku 2019 a následne v roku 2020 začať čiastočne aj na Slovensku sériovú výrobu plánovanú zhruba na deväť rokov. „Náklady na realizáciu projektu vrátane prvotnej logistickej podpory, trenažérov, munície a infraštruktúry potrebnej na skladovania, prevádzku a údržbu vozidiel nepresiahnu čiastku 782,7 miliónov eur,“ uvádza materiál, pripomienkovať je ho možné do 2. januára.

Bezpečnostný analytik zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa vypísanie tendra považuje za prekvapujúce a v zásade ho víta. „Očakával som, že sa opäť rozhodnú pre obstarávanie priamym zadaním prostredníctvom vlády z krajiny vybraného výrobcu ako pri všetkých doteraz uskutočnených nákupoch. Vyzerá to ale, že teraz to mohlo byť transparentnejšie a efektívnejšie hlavne vďaka tlaku, ktorý je vyvíjaný na vedenie rezortu obrany. Môže to byť sčasti aj výsledkom časovej tiesne. Ministerstvo si asi nie je isté, či by medzivládne rokovania dokázalo dotiahnuť do konca ešte v tomto volebnom období,“ nazdáva sa Krúpa.

Analytik si však netrúfal odhadnúť, ktorý z výrobcov môže mať najväčšie šance. „Väčšina spomínaných transportérov je jednoznačne porovnateľná. Odlišujú sa len v určitých technických detailoch. Balistická ochrana, komunikačné zariadenia a podobne sú dnes už štandardizova­né,“ dodal.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa ocitla aj zákazka na tri súpravy radarov, ktoré sa využívajú na riadenie letovej prevádzky. Majú byť umiestnené na vojenských letiskách Kuchyňa, Sliač a Prešov. Ministerstvo navrhuje českú spoločnosť Eldis Pardubice z holdingu Czechoslovak Group, o tomto nákupe bude vláda rokovať v januári.

„Táto spoločnosť ponúkla najvýhodnejšiu ponuku z 10 oslovených výrobcov a spĺňala všetky parametre požadované zo strany Vzdušných síl,“ odôvodnila výber českého dodávateľa hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Tri súpravy radarov by mali stáť 23,4 milióna eur. K tejto sume treba ešte pripočítať takmer 480-tisíc eur za logistickú podporu na päť rokov a výcvik personálu. „Náklady na výcvik budú predmetom rokovaní,“ doplnila Capáková.

Český bezpečnostný analytik Lukáš Visingr vybrané radary chváli. „Eldis je česká spoločnosť, ktorá má svetové meno. Ich radary vznikli zo spolupráce s Izraelom, ktorý je v tejto oblasti absolútnou svetovou špičkou. Používajú sa nielen v Česku, ale po celom svete. Na to, že to je ,iba‘ česká firma si vedie veľmi dobre. Je to rozhodne dobrá voľba,“ zhrnul Visingr. K samotnej cene sa vyjadriť nechcel. „Hodnotenie cien zákaziek je bez znalosti obsahu celého kontraktu strašne zavádzajúce,“ uzavrel Visingr.