Pozor na úrazy a alkohol na Silvestra, varujú záchranári

„Ak si nechceme pri vítaní nového roka ublížiť, mali by sme pri odpaľovaní zábavnej pyrotechniky dodržiavať bezpečnostné opatrenia. K tým základným patrí používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie, nie takú, čo už zlyhala alebo je vyrobená po domácky. Doslova hazardovanie so životom je odpaľovanie pyrotechniky pod vplyvom alkoholu či drog, a netreba zabúdať ani na to, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí,“ uviedla.

Pri popáleninách a úraze treba podľa záchranárov podať prvú pomoc. „Popálené miesto je nutné rýchlo a dostatočne dlho chladiť. Ak nie je k dispozícii tečúca voda, je možné použiť napr. minerálku. V žiadnom prípade nechladíme alkoholom. Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, je potrebné volať na linku 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc. Pri úraze treba zastaviť krvácanie, ak je rana väčšieho rozsahu, okamžite volať číslo 155. Pri ľahšej forme stačí ranu prekryť obväzom,“ priblížila hovorkyňa. Pri ľahšej forme otravy alkoholom je ideálne vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu. Pri ťažšej forme, až otrave alkoholom treba uložiť osobu do stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami, a kontrolovať ju.

Počas vlaňajšieho Silvestra museli záchranári zasahovať až v 45 prípadoch ťažkej intoxikácie alkoholom. Ošetrili 17 opitých detí, z ktorých najmladšie malo len 13 rokov. Najmä u detí pritom môže mať otrava alkoholom až fatálne následky. Majú citlivejší organizmus a v prípade neposkytnutia pomoci im hrozia rôzne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade udusenie zvratkami. V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa na prelome minuloročného Silvestra a Nového roka zranilo 50 ľudí.

Ochranári zvierat upozorňujú, že oslavy Nového roka sprevádzané výbuchmi pyrotechniky so svetelnými efektmi sú veľmi stresujúce a niekedy aj nebezpečné nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre vtáky a iné voľne žijúce živočíchy. Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku odporúča, aby ľudia nepoužívali pyrotechniku v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá. Správa Tatranského národného parku pripomína, že hlučné oslavy a ohňostroje sú v národných parkoch zakázané zákonom o ochrane prírody a krajiny. Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky na šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov, ktoré spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku.