ZAP odkazuje VšZP: Zmluvy podpíšeme, ale máme tri podmienky

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je ochotný podpísať zmluvy na budúci rok za svojich členov, ktorí vypovedali zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Pre štátnu poisťovňu má však tri nové podmienky. Okrem iného žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti za prístup jej vedenia k rokovaniu so zväzom. Vyplýva to z pondelkového stanoviska ZAP.

Zmluvy so štátnou poisťovňou nemá aktuálne 750 ambulancií združených v zväze, celkovo ich združuje okolo 2000. „ZAP je pripravený za všetkých svojich členov, s výnimkou tých, ktorí s podpisom zmluvy nesúhlasia, zmluvy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 podpísať,“ napísal zväz v stanovisku. Žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti na strane VšZP, písomné garancie korektných rokovaní o cenových podmienkach od júla 2019 i rokovaní so všetkými odbornosťami o „zásadných systémových zmenách zmluvných podmienok vedúcich k zabráneniu kolapsu ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

Zmluvy od januára 2019 nie sú podľa ZAP ani výborné, ani nadštandardné, ale sú akceptovateľné len za podmienky zaručenia korektných rokovaní v prvej polovici roka 2019. „S plnou vážnosťou vyhlasujeme, že napriek akýmkoľvek opatreniam, ktoré VšZP komunikovala – či už v medziach zákona alebo ich posúvaním – od januára 2019 hrozí reálne zníženie dostupnosti a komfortu zdravotnej starostlivosti,“ doplnil zväz v stanovisku.

Pacienti budú platiť

Posun v spore medzi ZAP a VšZP neprinieslo ani štvrtkové (27. 12.) trojstranné stretnutie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru), vedenia poisťovne a zväzu. V prípade, že do konca roka 2018 medzi nezazmluvnenými poskytovateľmi a poisťovňou nepríde k dohode, hrozí podľa predstaviteľov ZAP, že poistenec VšZP u takéhoto lekára dostane síce odborné ošetrenie, no bez komfortu, na ktorý má nárok. „Pacient si bude musieť za ošetrenie zaplatiť a o refundáciu týchto nákladov na základe dokladu od lekára požiadať u samotnej poisťovne,“ ozrejmili.

Ľubica Hlinková reagovala uistením, že pacientom bude uhradená celková starostlivosť. „Poskytovateľ by im nemal dávať bločky, ak sa to však stane, preplatíme to do 15 dní,“ zdôraznila generálna riaditeľka VšZP. Pre detailné informácie odporučila navštíviť web štátnej zdravotnej poisťovne.