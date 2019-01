Je jedinečným úspechom mať vlastný štát, povedal Danko k výročiu vzniku SR

„V toto krásne výročie vzniku Slovenskej republiky treba skloniť hlavu a naštartovať sa do nového kalendárneho roka. Je to pre Slovákov jedinečný okamih a ja som rád, že sa takto tradične stretávajú predstavitelia štátu v tejto výnimočnej katedrále,“ povedal Danko pred slávnostnou svätou omšou.

Pri tejto príležitosti zaželal ľuďom na Slovensku úspešný rok 2019. „Želám si, aby si Slováci uvedomili, že majú byť na čo hrdí a že po stáročiach útlaku je jedinečným úspechom mať vlastný štát. To, čo by som chcel povedať Slovákom a národnostným menšinám žijúcim na Slovensku, je to, aby sme boli oveľa pozitívnejší, aby sme boli na seba viac hrdí, aby sme sa dokázali navzájom povzbudzovať. Som presvedčený o tom, že Slovensko je jedinečný štát v Európskej únii. Naozaj sa Slovákom podarilo to, čo nám môžu okolité štáty len závidieť,“ uzavrel Danko.