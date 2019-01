Polícia púšťa cez Donovaly len vozidlá s reťazami

Prejazd je povolený len osobným motorovým vozidlám so snehovými reťazami, a to až do odvolania.

Od rána je uzatvorený pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov aj horský priechod Šturec, informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.