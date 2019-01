Spravodlivosť získa viac priestoru

Súdnictvo si polepší. Zásadnou rekonštrukciou prejdú košické súdy, dlhoočakávaná obnova čaká Najvyšší súd a samotné ministerstvo spravodlivosti dostane nové sídlo. Problémom však aj naďalej ostáva Bratislava. K ostro kritizovanému zámeru svojej predchodkyne Lucie Žitňanskej vytvoriť v hlavnom meste jeden mestský súd sa minister spravodlivosti Gábor Gál nevrátil. Časť agendy súdu v prvom bratislavskom okrese preniesol do päťročného prenájmu.

Viac ako 35 miliónov eur pôjde na opravu a nadstavbu budovy košických súdov. Práce budú prebiehať v rokoch 2019 až 2022. Rekonštrukcia má vyriešiť akútny nedostatok kancelárií, pojednávacích miestností, ale aj parkovacích miest. V Košiciach na Štúrovej ulici sídli krajský a tri okresné súdy. V budove zo začiatku osemdesiatych rokov sa ako kancelárie používajú priestory určené na bývanie, rôzne poradné miestnosti či dokonca pivnice. Aj keď bola dimenzovaná pre 243 sudcov a zamestnancov, pracuje v nej takmer 600 ľudí. Štúdiu, ktorá ako riešenie navrhla nadstavbu, si dali vypracovať ešte v roku 2006. Až doteraz sa nedarilo nájsť potrebné financie.

„Súčasné priestorové podmienky a celkový technický stav budovy už dlhé roky nespĺňajú štandardy na zabezpečenie výkonu súdnictva, využívanie budovy ďaleko prekročilo jej fyzické možnosti, a pritom sú ako kancelárske priestory využívané aj priestory určené pôvodne na bývanie, respektíve poradné miestnosti pri pojednávacích miestnostiach. Som rád, že náš návrh vláda schválila, košické súdy si zaslúžia po dlhých rokoch sídliť vo vyhovujúcich podmienkach,“ vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

V priebehu roku 2019 bude vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré určí architekta a zhotoviteľa. Najväčšia časť prác bude prebiehať v rokoch 2021 a 2022. Počet kancelárií sa zvýši z 373 na 415. Dvojúrovňovému parkovisku pribudne jedno poschodie, takže oproti dnešným 131 miestam bude môcť pred súdom parkovať 237 áut. Narastie počet pojednávacích miestností, zo 44 na 76. Ani taká rozsiahla rekonštrukcia by do výkonu spravodlivosti v Košiciach nemala výrazne zasiahnuť. Prevádzka podľa rezortu spravodlivosti nebude obmedzená a neplánujú ani dočasné sťahovanie do iných priestorov.

V jednej budove na Župnom námestí v Bratislave sa dlhodobo tlačí Najvyšší súd s ministerstvom spravodlivosti. Stav zamestnancov prekročil kapacitu dvojnásobne. Namiesto plánovaných 300 osôb ich tu pracuje až 600. Súťaž na nové sídlo ministerstva spustila predchádzajúca šéfka rezortu Lucia Žitňanská ešte v polovici roku 2017. Zámerom je dočasný prenájom s možnosťou odkúpenia. Do súťaže sa prihlásilo jedenásť záujemcov. Gál sa nakoniec rozhodol pre budovu Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici od jedného z najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia profesora Dušana Kuzmu. Je známy aj ako jeden z autorov Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, dvoch budov Matice slovenskej v Martine či Pamätníka SNP na rovnomennom námestí v Bratislave.

Najvyšší súd sa s ministerstvom spravodlivosti tlačí v jednej budove na Župnom námestí v Bratislave. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Priestory majú byť pripravené na prevzatie do 12 mesiacov od podpisu zmluvy. Ministerstvo aktuálne rokuje o jej znení. „Blížime sa k finálnemu zneniu a predpoklad je, že koncom januára by mohla byť zmluva finálna. V rozpočte je vyčlenených 1,5 milióna eur na prenájom budovy. Odkúpenie budovy bude možné, hneď ako ministerstvo financií vyčlení peniaze z rozpočtu na odkúpenie,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová. Ministerstvo získa viac ako 10-tisíc m2 na kancelárske priestory, takmer 1,5 tisíca m2 pre archívy a sklady, 100 parkovacích miest s možnosťou rozšírenia o ďalších 100.

Po odsťahovaní ministerstva plánuje Najvyšší súd začať s opravami. „Kancelária Najvyššieho súdu je na prevzatie budovy do svojej správy a na jej následnú rekonštrukciu pripravená. Na prvú fázu má v aktuálnom rozpočte vyčlenených viac ako tri milióny eur,“ spresnila hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Na celú prestavbu v najbližších troch rokoch pôjde zhruba sedem miliónov eur.

Kritická situácia je na jedných z najvyťaženejších súdov na Slovensku. Krajský súd Bratislava a okresný súd Bratislava I sú spoločne v budove Justičného paláca z obdobia prvej republiky. Hoci od roku 2013 je pre prvý bratislavský okresný súd zakúpená historická budova v centre mesta na Lazaretskej ulici, k sťahovaniu doteraz nedošlo. Jej rekonštrukciu, ktorú ešte pôvodný plán odhadoval na 15 miliónov eur, ministerstvo považovalo za príliš nákladnú. Gálova predchodkyňa Žitňanská otvorila v roku 2017 tému bratislavského mestského súdu, respektíve ako alternatívu zrušenie piatich okresných súdov a vytvorenie štyroch špecializovaných súdov podľa agendy – obchodného, občianskeho, rodinného a trestného. Jej zámer narazil na prudký odpor väčšiny sudcov, ktorí upozorňovali na nepriamu privatizáciu štátneho majetku.

Neúnosný stav na Okresnom súde Bratislava I, kde sa spisy dlhé roky ukladali po zemi v kanceláriách alebo ležali po chodbách súdu, sa Gál rozhodol dočasne vyriešiť presunom obchodnej agendy do samostatnej budovy v historickom centre mesta na Medenú ulicu. Zamestnanci aj s potrebnou dokumentáciou sa tam presťahovali v novembri 2018.

Tieto priestory si bude súd prenajímať zatiaľ päť rokov za viac ako 420-tisíc eur ročne. Dovtedy sa má rozhodnúť, čo bude s budovou na Lazaretskej. Minister chce s rozhodnutím počkať na výsledky analýz, ktoré vznikajú na základe auditu slovenského súdnictva od Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Ich analýza súdnej mapy má posúdiť efektívne rozmiestnenie jednotlivých súdov a určiť potreby ich špecializácie.