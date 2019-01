Škôlka bude pre päťročné deti povinná

Päťročné deti budú povinne navštevovať materské školy rok pred nástupom do prvého ročníka. Opatrenie by malo vstúpiť do platnosti na budúci rok. „Týmto krokom dosiahneme zaškolenosť najmä u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a predpokladáme tiež zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach,“ objasnila dôvody zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania ministerka školstva Martina Lubyová.

Za pravdu jej dáva aj školská psychologička Zuzana Janečková. „Osobne si myslím, že to bude pre samotné deti prospešné. Rodič nemusí mať vedomosti ako správne rozvíjať jemnú motoriku dieťaťa, čo všetko by mal ovládať predškolák a podobne," ocenila iniciatívu. „Pozitívum vidím aj v tom, že dieťa sa učí kooperovať s rovesníkmi, naučí sa deliť o veci, hľadať kamarátov, žiť v inom prostredí a zvykať si na nový režim," dodala Janečková.

Znenie zákona, ktoré túto zmenu zavedie, je v štádiu riešenia. „Je vytvorený pracovný tím, ktorý spolupracuje s odbornými útvarmi rezortu školstva a so stavovskými organizáciami a pripravuje konkrétne riešenia. Tie budú súčasťou novely školského zákona, ktorú ministerstvo školstva predloží v apríli 2019," vyjadrilo sa tlačové oddelenie rezortu. Zatiaľ nie je napríklad jasné ani to, ako chce ministerstvo školstva kontrolovať dodržiavanie zákona, prípadne ako chce postihovať rodičov, ktorí deti odmietnu do škôlky zapísať.

Ministerstvo sa neobáva nedostatočných kapacít v materských školách. Tvrdí, že ich zriaďovatelia budú mať dostatok času na zabezpečenie potrebného počtu miest. Využiť na to môžu aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú na to určené.

Presné odhady týkajúce sa počtu miest, ktoré treba dobudovať, sa budú dať urobiť až po zohľadnení aktuálnych voľných kapacít v materských školách. Ministerstvo pripúšťa, že je potrebné rokovať aj so zástupcami miest a obcí, ktorí ako zriaďovatelia škôlok budú niesť finančné následky.

Vo väčšine nami oslovených miest sú na zvýšený záujem zo strany rodičov pripravení, Argumentujú, že už dlhodobo rozširujú alebo rekonštruujú materské škôlky. Deje sa tak napríklad v Trenčíne. „Dnes sú všetky deti prijaté a máme aj voľné miesta v škôlkach. Vzhľadom na vývoj demografie u nás nám postačí kapacita našich škôlok,“ reagovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Rovnaká situácia je aj v Prešove. „Prešov už v súčasnosti pracuje na zvyšovaní kapacít predškolských zariadení. V budúcom roku nám vďaka rekonštrukciám troch materských škôl pribudne cca 60 ďalších miest." povedal hovorca mesta Milan Grejták.

Z európskych financií sa vlani rozšírila kapacita škôlok v Bratislave a Bratislavskom kraji o 1 100 miest. Mesto vidí riešenie aj v budovaní tzv. flexiškôlok, čiže zvýšenie počtu miest v časoch potreby spoluprácou s neštátnymi akreditovanými materskými školami.

Prípadný nedostatok miest by mohli vyriešiť súkromné zariadenia. „Tento rok sme obsadení, ale riadime sa dopytom rodičov, ak by bol záujem kapacity by sme rozšírili,“ uviedla riaditeľka Súkromnej materskej školy Bobrík v Prešove Mária Šafranková. Upresnila, že zvyšovanie počtu zamestnancov by potom financovali s pomocou dotácií od mesta, nové priestory by zaplatili svojpomocne alebo by požiadali o prostriedky z eurofondov.

Väčšina päťročných detí už v súčasnosti navštevuje materské školy, upozornila na to hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová. „Svedčí o tom fakt, že v tomto školskom roku 2018/2019 evidujú všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina len 14 žiakov prvých ročníkov, ktorí neabsolvovali predškolskú výchovu,“ konštatovala Zigová. Podobná situácia je aj v iných mestách.