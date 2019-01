Tajnosti, favoriti, rozuzlenie

Slovensko vstupuje do napínavého súboja o prezidentský úrad. Pred piatimi rokmi bola kampaň mimoriadne ostrá a konfliktná. Do druhého kola vtedy postúpili súčasný prezident Andrej Kiska a šéf Smeru Robert Fico. Aký bude boj v tohtoročných voľbách, závisí od mien najsilnejších kandidátov, až na to, že verejnosť ich všetky ešte stále nepozná.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) oznámil, že pravdepodobne 10. januára vyhlási termín volieb na 16. a 30. marca. Hoci čas sa kráti, viaceré zásadné mená v zozname kandidátov chýbajú. Mlčí najsilnejšia vládna strana Smer, kandidáta zatiaľ nepredstavila SNS, opozičná SaS stavila na nezávislého kandidáta Roberta Mistríka. OĽaNO vyzvalo na spájanie podpory jednému kandidátovi, rovnako ako mimoparlamentné KDH, čo sa však nepáči hnutiu Sme rodina, ktoré má vlastného kandidáta. Otázka favoritov zostane zrejme otvorená až do poslednej chvíle. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte pred pár dňami opakovane vyhlásil, že druhý raz kandidovať nebude.

Jediná koaličná strana, ktorá nenechala voličov v napätí, je Most-Híd. Do volieb vysiela svojho predsedu Bélu Bugára. Podľa posledných prieskumov má šancu na druhé kolo, bolo by však veľkým prekvapením, ak by sa doň skutočne prebojoval. Očakáva sa, že kartami najviac zamieša práve kandidát Smeru. Danko avizoval, že jeho strana postaví kandidáta, pričom pripustil, že predsedníctvo môže vybrať práve jeho. Podľa neho však pôjde iba o technickú kandidatúru a nemieni rozbiehať kampaň.

Smer s najväčšou pravdepodobnosťou postaví ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Jeho šance na prípadný úspech sú podľa prieskumov veľké. Šéf strany Robert Fico už oznámil, že kandidáta majú, so zverejnením jeho mena čaká. Aj premiér Peter Pellegrini v rozhovore pre Pravdu potvrdil, že Smer už kandidáta našiel. „Máme a pán predseda ho zverení vtedy, keď na to dostane mandát a keď na to bude najvhodnejší čas,“ podčiarkol Pellegrini.

Vlastného kandidáta do volieb nepošle mimoparlamentné KDH. Parlamentnej opozícii navrhlo, aby sa „hľadala zhoda pre spoločného konzervatívneho kandidáta“. Naznačilo, že by to mohol byť František Mikloško (nezávislý) alebo Veronika Remišová (OĽaNO). Otázkou je, či však Remišová vôbec kandidovať bude, keďže hnutie OĽaNO vyzvalo kandidátov Roberta Mistríka, Zuzanu Čaputovú (Progresívne Slovensko) a Františka Mikloška, aby sa dohodli na spoločnom kandidátovi, ktorého by podporili aj matovičovci. Ak sa tak nestane, „OĽaNO následne oznámi postup hnutia v prezidentských voľbách“.

Aktuálne je známych viac ako desať záujemcov o prezidentský post. Sú medzi nimi aj poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina), politológ Eduard Chmelár (nezávislý), bezpečnostný analytik Juraj Zábojník či sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin (nezávislý).