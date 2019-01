Zaútočia eurovoľby opäť na rekord v neúčasti?

Termín je naprieč celou úniou stanovený na 23. až 26. mája, na Slovensku pôjdeme k urnám zrejme v sobotu 25. mája. Pred piatimi rokmi prišlo k eurovoľbám iba 13,05 percenta voličov, čo bola vôbec najnižšia účasť v spoločenstve. Spomedzi mladých ľudí prišlo voliť len 6 percent voličov.

Hrozí, že inak to nebude ani teraz. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra sa chystá v eurovoľbách voliť iba 14 percent Slovákov, čo by znamenalo druhú najnižšiu účasť v únii. Slovensko by malo mať v nadchádzajúcom období 14 europoslancov, čo je o jedného viac, ako má teraz. Priemerne chodí v členských štátoch voliť zastupiteľov do Európskeho parlamentu 31 percent občanov.