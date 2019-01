Prezident nemá mlčať, myslí si Schuster. Má menej počúvať poradcov, dodáva Gašparovič

Prvým prezidentom, ktorého si ľudia zvolili v priamej voľbe, bol práve Rudolf Schuster. Trvá na tom, že je to lepší spôsob ako voľba v parlamente. Upozornil na nepomer medzi silou mandátu od ľudí a ústavnými právomocami prezidenta. „Keď prezident vráti zákon, stačí plénu kvalifikovaná väčšina a zákon prejde. Bol by som rád, keby niekto raz vyhodnotil, akú škodu alebo osoh priniesli zákony, ktoré neboli podpísané prezidentom. Pretože, žiaľ, prijímajú sa stranícke a koaličné zákony, ktoré sú často účelové a potom príde k moci opozícia a tá si ich zákony zmení vo svoj prospech. Je to smutné, ale je to skutočnosť,“ zhodnotil Schuster.

Dodal tiež, že prezident musí vláde vždy povedať pravdu. „Taký, ktorý mlčí, nepatrí do tejto funkcie. Druhá vec je, keď sa im mieša do kompetencií,“ upozornil Schuster.

Ivan Gašparovič pripomenul, že existujú názory, podľa ktorých je voľba hlavy štátu parlamentom účinnejšia a zodpovednejšia pri otázke výberu kandidáta. A v neposlednom rade je to aj lacnejšie. „Samozrejme, že priama voľba ponúka možnosť viac priblížiť kandidáta k občanom. Osobne som za voľbu priamu, lebo je transparentnejšia. Občania sami môžu prejaviť svoju vôľu a môže sa tam dostať človek, ktorého by parlamentné strany z určitých dôvodov neakceptovali,“ dodal Gašparovič.

Podľa Rudolfa Schustera to, či je potrebná politická skúsenosť závisí od konkrétnej osoby. „Ak je to človek rozhľadený, aj podnikateľ, môže sa stať prezidentom, ale musí sa obklopiť odborníkmi a kým sa zabehne, stojí to nejaký čas,“ myslí si exprezident. Zdôraznil však, že musí ísť o človeka, ktorého meno sa nespája so žiadnymi kauzami. „Ak si ho ľudia raz vyberú, tak to platí, a je na ňom, ako rýchlo sa oboznámi s úlohami, kompetenciou, ústavou. Pravdou je, že politik má určité výhody, vie ako má rokovať so stranami, ako postupovať v konkrétnych prípadoch po voľbách, koho poveriť, koho nepoveriť,“ dodal Schuster.

Exprezident Gašparovič má iný názor. „Do takého úradu, ako je prezident republiky, by mal prísť skúsený politik, ostrieľaný zo všetkých strán. A samozrejme, aj určitá charakterová osobnosť,“ povedala bývalá hlava štátu. Aj súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi podľa vlastných slov povedal, že si nevie predstaviť v tejto funkcii prezidenta, ktorý nebol ani len starostom v obci, ktorá má sto domov, nemá skúsenosti so samosprávou, štátnou správou či zahraničnou politikou. „Pýtal sa ma, čoho sa má vo funkcii najviac obávať. Otvorene som mu povedal, že svojich poradcov a novinárov,“ spomenul Gašparovič. „Prezident by mal menej počúvať svojich poradcov, viac seba samého,“ dodal.