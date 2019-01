V Ždiari vyhlásili mimoriadnu situáciu, sneh a vietor trápi Slovensko

V obci Ždiar vyhlásili mimoriadnu situáciu, problémy tam podľa starostu Pavla Bekeša robí najmä silné sneženie, ktoré v oblasti prevláda už od nového roka. Zároveň veľmi silno fúka, komplikovať sa to najviac začalo v stredu (2.1.) okolo 16. hodiny, kedy sa zintenzívnilo sneženie aj vietor. Obecné cesty máme zaviate, niektoré časti boli úplne odrezané od prístupu, priblížil.

Situáciu podľa neho nezľahčujú ani odstavené autá turistov, ktorí prišli do oblasti lyžovať. Tie vytvárajú barikády na obecných cestách, ktoré sa preto nedajú upraviť. Upchala sa nám aj hlavná cesta cez obec smerom na Poľsko, sú tu dokonca aj odstavené kamióny, ktoré tu nemajú čo robiť, autá sa šmýkajú, komplikuje nám to aj zásobovanie, doplnil starosta. Vyzval všetkých obyvateľov, aby pomohli turistom tieto autá odstrániť, to sa čiastočne podarilo nadránom.

"Zostáva nám ešte asi kilometer cesty sprejazdniť, ale momentálne si s tým nevieme dať rady. Je tu množstvo snehu, je to schodné, ale cesta sa zužuje, pretože už nemáme kde tie masy odhŕňať, čo nám veľmi komplikuje život. Preto sme aj vyhlásili mimoriadnu situáciu, zdôvodnil Bekeš. Problémy sú podľa neho v rámci celej obce, najvážnejšia situácia je však v odľahlejších častiach.

V oblasti platí výstraha 2. stupňa pred snežením a silným vetrom aj na štvrtok, takže mimoriadna situácia v Ždiari potrvá, až kým sa počasie neupokojí. Pre tých turistov, ktorí u nás teraz sú, je to určite zážitok, pretože tu panuje naozaj pravé zimné počasie. Pre nás to jednoduché nie je, ale to je život na horách, konštatoval starosta.

Zo snehovej nádielky sa tešia aj v miestnych lyžiarskych strediskách. Odhadujem, že od stredy napadlo aj pol metra snehu, takže nám to vyhovuje. Čím viac snehu, tým lepšie zjazdovky, dodal šéf strediska Ždiar – Strednica Marián Bekeš.

SHMÚ varuje pred vetrom a snežením

Na viacerých miestach na severe Slovenska snehová nádielka dosahuje 30, miestami aj 80 centimetrov (cm). Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého má husté sneženie pokračovať.

Najviac snehu – 84 cm meteorológovia namerali v Oravskej Lesnej. Sú však presvedčení, že na Kysuciach a Orave môžu byť aj lokality, kde nasnežilo viac. Väčšie úhrny zrážok zaznamenali napríklad v Oravskej Polhore, kde však nemajú zariadenie na meranie hrúbky snehovej pokrývky. Podľa portálu imeteo.sk v Oravskej Lesnej husto sneží už dva dni bez prestávky. „V obci sú však obyvatelia na nádielky snehu zvyknutí a vedia sa s ním popasovať. Aj napriek masám nového snehu sú cesty odhrnuté a sprístupnené sú takmer všetky ulice,“ opisuje portál. Kalamitný stav tam zatiaľ nevyhlásili.

Podobná meteorologická situácia bude podľa SHMÚ pretrvávať. Treba sa preto pripraviť na ďalšiu snehovú nádielku, predovšetkým na severe. V tejto súvislosti vydal ústav pre viacero severných okresov výstrahu pred snežením. Platiť má do 18. h.

Výstraha aj pre Bratislavu

Aj na krajnom juhozápade Slovenska intenzívne sneží. SHMÚ očakáva, že v krátkom čase napadne v hlavnom meste a okolí pár cm nového snehu. „Pre oblasť Bratislavy sme preto už dnes vydali výstrahu pred snežením. Ďalšie plošne rozsiahle a na krajnom západe aj intenzívne zrážky (väčšinou vo forme snehu) očakávame v noci z piatka na sobotu a v sobotu cez deň,“ uvádza na svojom facebooku SHMÚ.

Horské priechody sú stále uzatvorené

Uzatvorený horský priechod (HP) Donovaly pre vozidlá nad 10 m dĺžky pre husté sneženie a zo strany Banskej Bystrice uzavretý aj HP Šturec pre rovnaké vozidlá, avizuje aktuálna informácia Slovenskej správy ciest, ktorú zverejnila pred 9.30 h na stránke zjazdnost.sk.

Na vozovkách ciest nižších tried v Banskobystrickom kraji v okolí obvodov Hnúšťa a na ceste II/531 v okrese Rimavská Sobota sa vyskytuje zľadovatený sneh.

Snehové jazyky a záveje sa vytvárajú na HP Čertovica. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 200 m v lokalitách Šturec a Donovaly. Cesta II/584, úsek Srdiečko – Bystrá je prejazdná len so snehovými reťazami.

Horskí záchranári túry neodporúčajú

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje všetkých návštevníkov horských oblastí, aby vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky zvážili všetky svoje aktivity v horskom a vysokohorskom teréne.

Ako informuje HZS na webových stránkach, v polohách nad 1 500 m.n.m. sa stále očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 – 44 m/s (135 – 160 km/h). Silný výskyt vetra sa očakáva vo Vysokých, Nízkych, Západných Tatrách i v Malej i Veľkej Fatre. Vo všetkých horských oblastiach je dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo – tretí stupeň.

Polmetrová nádielka snehu v kombinácii s vetrom spôsobuje zvyšovanie lokálneho lavínového nebezpečenstva. „Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. Najrizikovejšie sú najmä záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie. Vymenovať konkrétne názvy dolín by bolo zdĺhavé, len v Tatrách sú ich stovky,“ uviedol pre agentúru SITA Jozef Janiga z HZS. Horskí záchranári preto neodporúčajú túry do vysokohorského prostredia.

Diaľnice a rýchlostné cesty sú zatiaľ zjazdné

Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné. V niekoľkých úsekoch sa na vozovke nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu do jedného až troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

„Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek západného a južnej časti stredného a východného Slovenska je prevažne suchý až mokrý. Na severe stredného a východného Slovenska vozovky sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až päť centimetrov,“ informovala SSC.

Vrstva čerstvého až kašovitého snehu na vozovke sa nachádza v úsekoch D1 Martin- Turany, D1 Ivachnová – Štrba, D1 Matejovce – Jánovce, D3 Svrčinovec – Poľana – Skalité, úseku R3 Trstená – Tvrdošín, R3 Sedliacka Dubová – Široká a R3 obchvat Hornej Štubne.

V okolí Námestova, Trstenej, Popradu a Starej Ľubovne je na vozovkách sneh hrúbky päť až desať centimetrov. Zľadovatený sneh sa miestami vyskytuje na vozovkách ciest nižších tried v okolí Myjavy, Hnúšte a na ceste II/531 v okrese Rimavská Sobota.

Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Pre husté sneženie je uzatvorený zo strany Banskej Bystrice HP Šturec, a to pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov.