Ženy majú svoje miesto v IT

Občianske združenie Aj Ty v IT sa snaží zvýšiť záujem o IT aj u mladých dievčat.

Občianske združenie Aj Ty v IT sa snaží zvýšiť záujem o IT aj u mladých dievčat. Autor: Aj Ty v IT

Jedným z nelichotivých potvrdení IT Fitness Testu 2018, ktorý mal zistiť digitálne zručnosti študentov a žiakov na školách, bol aj pretrvávajúci nezáujem dievčat o IT. Nejde len o zastúpenie respondentov, ktorí vyplnili test, 61 percent chlapcov a 39 percent dievčat, ale najmä o záujem študovať v odbore. Testovanie ukázalo, že len 31 percent študentiek by chcelo takéto vzdelanie. Odhad Európskej únie je, že do roku 2020 bude vytvorených 500-tisíc pracovných miest v informačných technológiách, ktoré bude problematické obsadiť.

Podľa sociologických výskumov sú najväčšou prekážkou na ceste k IT automatické predstavy o schopnostiach a predurčenosti mužov a žien pre určité povolania. Nedôvera v technické schopnosti žien vyústila do toho, že ženy samy seba vnímajú ako antitalenty. Problematické je tiež vyučovanie informatiky, keď učitelia prijali názor, že dievčatá nemajú záujem o techniku a menej sa im venujú, prípadne ich zosmiešňujú. Preto je potrebné predstavovať verejnosti vzory žien, ktoré sú úspešné a spokojné.

Katarína Šúchalová, riaditeľka IT zákazníckych systémov Slovak Telekomu, opisuje, že jej cesta nebola celkom typická, keďže neštudovala informačné technológie. Po 15 rokoch v biznise dostala ponuku skúsiť prácu v IT, postupne sa vypracovala na riaditeľku a má pod sebou zhruba 300 ľudí. „Táto oblasť je viac vnímaná ako mužská racionálna záležitosť. A práve preto si myslím, že to, čo prinášam do toho tímu, je iný pohľad na vec, trocha emócií,“ povedala Katarína Šúchalová, ktorá na stredných školách prednáša dievčatám svoj príbeh. Keď začínala, mnohí jej vraveli, že bude aspoň rok plakať a že môže zabudnúť na to, že je ženou. Podľa nej je to práve výhoda, ktorá dokáže niektoré veci zmierniť. Vo funkcii prekvapila aj spolupracovníkov. „Prišiel za mnou kolega s tým, že tak toto nečakal. Myslel si, že to bude nejaký inžinier – chlap,“ spomínala na začiatky. Jej skúsenosti hovoria, že žena a ešte k tomu matka, vie byť viac efektívna a výsledok jej práce je porovnateľný s mužmi, a možno aj lepší. Podľa nej sa však mýty o ženách v spojení s IT pomaly rúcajú.

Martin, webový vývojár, nevie, prečo by ženy nemali patriť do tohto odboru. „Myslím si, že je lepšie mať v tíme aj nejakú ženu Ako vždy nakoniec záleží, ako si povahovo ľudia sadnú a je jedno, či je to muž alebo žena. Stále by mali rozhodovať schopnosti, ak sú uchádzači vyrovnaní a uprednostnia ženu, nemám s tým problém,“ dodal.

Juraj, IT developer, sa stretáva s nízkym počtom žien a o to menším počtom programátoriek. Ženy väčšinou zaujímajú koordinačné či testérske pozície. „Všetky, s ktorými som spolupracoval, boli veľmi šikovné, znalé problematiky, príjemné a bola s nimi radosť spolupracovať,“ poznamenal. Podľa neho muž väčšinou rozmýšľa a koná len logicky, čo sa môže pri vedúcej pozícii javiť tak, že je chladný. „Ženy sú skvelé vedúce, lebo sú empatickejšie a dokážu svojim podriadeným porozumieť,“ mieni.

V roku 2012 počet dievčat na IT fakultách dosahoval 3 až 5 % z celkového počtu študentov, teraz je to 12 %. Tieto percentá pomáha zvyšovať aj občianske združenie Aj Ty v IT. „Venujeme sa práci s tromi vekovými skupinami. Máme zvlášť programy pre dievčatá od 8 rokov, potom pre stredoškoláčky a zvlášť vzdelávacie akadémie pre absolventky vysokých škôl, pracujúce alebo ženy na materskej, ktoré sa chcú dostať do IT sveta. Pre ne máme dlhodobejšie kurzy. Po ich skončení sa snažíme ženy prepájať s firmami, aby sa vedeli okamžite zamestnať,“ povedala Petra Kotuliaková, zakladateľka a riaditeľka združenia. Pri mladších vekových kategóriách sú najdôležitejším motivátorom rodičia, na ktorých sa občianske združenie zameriava. Vyzýva ich na podporu dcér v rozvoji IT zručností.

V rámci projektu Akadémia vzdelávania združenie oslovilo učiteľov základných a stredných škôl. Zámerom akadémie je vyškoliť čo najväčší počet pedagógov tak, aby naučili programovať svoje žiačky a žiakov zábavnou formou. „Vlani sa nám podarilo vyškoliť celkovo 120 pedagógov po celom Slovensku. Zároveň plánujeme ďalšie workshopy na rok 2019, keďže sa nám hlásilo viac záujemcov, ako sme dokázali tento rok vyškoliť,“ spresnila koordinátorka projektu Barbora Dančová.

„Naším finálnym cieľom je diverzita. Diverzita pracovných tímov či školských tímov vedie vždy k vyššiemu výkonu a celkovému lepšiemu nastaveniu daných kolektívov. Vytvárame dievčatám a ženám rovnaký prístup k technickému vzdelaniu, aby sa v tejto oblasti mohli uplatniť a realizovať. Zároveň si treba uvedomiť, že v budúcnosti bude 80 % všetkých pracovných pozícií vyžadovať IT zručnosti. Ak chceme mať dobrú prácu, jednoducho sa musíme iniciatívne začať učiť nové veci,“ uzavrela Kotuliaková.