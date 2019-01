Gröhling: Rezort školstva pochybne rozdelil milióny na vedu a výskum

Podľa rezortu školstva je schéma plne regulovaná zákonom o stimuloch pre výskum a vývoj a všetky podmienky stanovené uvedeným zákonom boli plne dodržané.

Rezort školstva zverejnil 18. decembra 2018 zmluvy za 33,4 milióna eur, na základe ktorých ministerka Martina Lubyová (nominantka SNS) pridelila 30 firmám dotácie zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj. Gröhling poukazuje na to, že pozadie viacerých úspešných firiem vyvoláva pochybnosti, ako boli žiadosti o dotáciu vyhodnotené.

„Niektoré firmy mali nulové tržby pred udelením dotácie. Pri piatich sme nenašli žiadne informácie o tom, že by sa venovali výskumu. Zvíťazili tiež firmy, ktoré pôsobia v úplne iných odvetviach, než sú výskum a vývoj. Minimálne sedem firiem nie je zapísaných v registri partnerov verejného sektora, no podľa zákona tam musia byť, pretože poberajú dotáciu vyššiu ako 250 000 eur,“ uviedol Gröhling.

Podľa poslanca mali firmy asi mesiac na podanie žiadostí, ktoré boli o ďalšie necelé dva mesiace vyhodnotené a zmluvy podpísané. „História sa opakuje a pod zásterkou výskumu a vývoja boli pridelené nemalé financie firmám, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Ministerstvo by malo vysvetliť, ako boli žiadosti vyhodnotené a prečo vyhrali tieto firmy. Z našich zistení sa však zdá, že ministerka Lubyová pokračuje v šľapajach svojho predchodcu Petra Plavčana,“ dodal poslanec. Ako doplnil, strana SaS na základe týchto skutočností zváži, či bude so svojimi opozičnými partnermi iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu s jediným bodom programu vysloviť nedôveru ministerke školstva.

Ministerstvo žiadosti preverilo

„Podmienky, ktoré uvádza poslanec Gröhling, nie sú v zákone o stimuloch stanovené a mohli by viesť k diskriminácii začínajúcich domácich startupov a spin-offov založených na inováciách,“ uviedla v reakcii Lubyová. Rezort školstva ďalej uvádza, že ministerstvo preverilo všetky zákonom stanovené podmienky žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj. Podľa toho by žiadatelia o stimuly nemali byť napríklad v konkurze, likvidácii, nemali by byť dlžníkmi.

„Schéma je určená pre žiadateľov podnikateľské subjekty, ktoré aj prostredníctvom spolupráce s akademickým sektorom budú zvyšovať excelentnosť a kapacitu vlastného realizovaného výskumu a vývoja. Cieľom je vytvárať podmienky, aby podnikateľský sektor výrazným spôsobom zvýšil svoj podiel na výskume a vývoji,“ uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Podmienkou na poskytnutie stimulov je podľa MŠVVaŠ požiadavka, aby podnikateľ vytvoril nové pracovisko výskumu a vývoja, resp. rozšíril takéto existujúce pracovisko, a tak vytvoril nové pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov.

Rezort školstva upozornil, že podmienka zápisu žiadateľov o stimuly do registra partnerov verejného sektora nie je podmienkou zákona o stimuloch pre výskum a vývoj.