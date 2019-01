Igor Šajgal ostáva vo väzbe, súd zamietol jeho sťažnosť

Podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky zavraždili 14. novembra 2006 pri útoku policajného komanda pod vedením Róberta Petluša. Ten na akciu za peniaze naviedol trenčianskeho policajta Juraja Roszíka a jeho kolegu Róberta Červeňana. Ako objednávateľa útoku na Kubašiaka žaloval prokurátor jeho bývalého spoločníka Šajgala. Zároveň mu kládol za vinu i vydieranie manželov Kubašiakovcov. Šajgal sa na odvolacom konaní v roku 2015 ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, inak by ho bol súd vzal hneď do výkonu trestu. Pretože do väzenia nenastúpil, súd na neho vydal zatykač a odvtedy bol podnikateľ na úteku a aj pojednávanie po dovolaní na Najvyšší súd SR sa konalo ako proti ujdenému.