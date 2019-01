Najväčší Slovák: Hrnka nasrdil Jánošík

Zábavná relácia verejnoprávnej RTVS Najväčší Slovák vyvolala búrlivú reakciu podpredsedu SNS a poslanca parlamentu Antona Hrnka. Prekáža mu zbojník Juraj Jánošík, ktorý sa dostal do finálovej desiatky. Generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi odkázal, aby Jánošíka zo súťaže vylúčil.

Verejnoprávny telerozhlas zverejnil kompletný zoznam 100 najväčších Slovákov 1. januára. O jeho zložení rozhodovali diváci svojimi hlasmi. Víťaz sa bude vyberať z osobností, ktoré skončili v ankete na prvých desiatich priečkach. Medzi nimi je aj legendárny zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Poslanec Hrnko s tým nie je spokojný. „Pán Rezník, žiadam vás, aby ste zo zoznamu vylúčili Juraja Jánošíka, ktorý bol riadnym súdom odsúdený aj za vraždu domanižského farára a nikdy nebol rehabilitovaný! Pravidlá by sa mali dodržiavať. Ináč je všetko fraška,“ napísal Hrnko na sociálnej sieti.

Reagoval tak na to, že RTVS na jeseň narýchlo menila štatút súťaže po tom, čo sa na ňu zosypala ostrá kritika za propagačný šot k tejto ankete, do ktorého zaradila prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. Ten kolaboroval s nacistickým Nemeckom a po vojne bol popravený za vlastizradu. Po novom tak nemohli byť nominovaní ľudia právoplatne odsúdení za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti či vlastizradu a ktorí neboli rehabilitovaní. Hoci je pravda, že Jánošík bol za vraždu skutočne odsúdený, no pri tomto čine vôbec nemusel byť. Kňaz bol totiž obeťou jeho družiny, nie samotného Jánošíka.

Zatiaľ nie je jasné, či Rezník Hrnkovu žiadosť vypočuje, a či dodatočné vymazanie Jánošíka zo zoznamu vôbec pravidlá súťaže povoľujú. RTVS sme o stanovisko požiadali.

Poslancovi v stovke nominovaných Slovákov chýbajú mená ako Svätopluk, Anton Bernolák, Jozef Miloslav Hurban či Štefan Moyzes. „Ale veľmi vysoko sa tam objavili ľudia, s prepáčením, ktorí sa stali obeťami svojich zamestnávateľov, dávajúci im podpisovať toxické články bez toho, aby ich vôbec informovali, že by to mohlo mať na nich negatívne až fatálne dôsledky,“ naznačil Hrnko. Zrejme tým narážal na zavraždeného novinára Jána Kuciaka, ktorý sa v ankete umiestnil na 13. mieste.

„Tešme sa, že ako národ oceňujeme svojich básnikov, športovcov a speváčky,“ uviedla pre TV Pravda sociologička Zuzana Kusá na margo ankety.