Slovensko na čele OBSE: Prioritou je riešenie konfliktu na Ukrajine

„Hlavným ťažiskom budúceho roku pod slovenským vedením by malo byť zameranie na ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktov, s cieľom zlepšenia ich životných podmienok. Chceme sa sústrediť aj na situáciu na Ukrajine a zmrazené konflikty v širšom európskom priestore,“ povedal minister a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák. V centre všetkých priorít má byť obyčajný človek, čo vyjadruje aj zvolené motto na tento rok: „Predsedníctvo orientované na človeka“.

Vedenie OBSE je významnou príležitosťou pre každý štát, ktorý sa ho ujme. Skúsenosti ministra Lajčáka nadobudnuté počas jeho predsedania v OSN budú podľa Klaudie Báňaiovej zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v tejto úlohe určite prínosom. „Skôr než prestížou bude toto predsedníctvo pre Slovenskou obrovskou výzvou. Naša diplomacia bude musieť v čo najväčšej miere preukázať všetky získané skúsenosti,“ hovorí analytička.

Prioritou Slovenska bude najmä Ukrajina

Program a priority si stanovuje každá predsednícka krajina sama. Vychádzajú z aktuálnych tém, reflektujú aj zahraničnú politiku Slovenska. Tri hlavné priority, ktoré schválila 19. decembra vláda, sú prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov; bezpečná budúcnosť; efektívny multilateralizmus, t.j. princíp budovania vzťahov medzi viacerými štátmi, založený na snahe o dosahovanie spoločne vytýčených cieľov. Ministerstvo zahraničných vecí sa chce venovať dôležitým otázkam, ktoré určitým spôsobom ovplyvňujú bezpečnosť, teda aj zamrznutým konfliktom, otázkam radikalizácie a extrémizmu vedúceho k terorizmu, energetickej či kybernetickej bezpečnosti. Lajčák ich oficiálne predstaví 10. januára vo Viedni, kde OBSE sídli.

Kľúčovou témou pre bezpečnosť Európy a Slovenska je konflikt prebiehajúci na území Ukrajiny, kde sa tento rok konajú prezidentské i parlamentné voľby. „Nie je to priorita, ktorú sme si vybrali my, ale ktorá si vybrala nás. Je to náš bezprostredný sused a OBSE tam svojou Osobitnou pozorovacou misiou a Trilaterálnou kontaktnou skupinou zohráva centrálnu úlohu,“ zdôraznil hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel.

Priority boli podľa Báňaiovej stanovené komplexne, efektívny multilateralizmus bude kľúčový v otázke Ukrajiny. „Pevne verím, že Slovensko využije svoje skúsenosti aj na vyššej diplomatickej úrovni a sústredí sa na vyjednávania, ktoré povedú hoci k malým, ale pozitívnym krokom pri riešení konfliktu. Z pohľadu postavenia v medzinárodných vzťahov má na to Slovensko dobré predispozície, keďže je pozitívne vnímané zo strany západných krajín, ale aj Ruska,“ vysvetlila Báňaiová. Doplnila, že úspech na vysokej diplomatickej úrovni by mohol pomôcť v ďalších otázkach a prispieť k obnoveniu dôvery medzi štátmi, ktorá v súčasnosti v OBSE absentuje.

V Bratislave a okolí bude 32 podujatí

S predsedníctvom sa spája mnoho stretnutí, zasadnutí a konferencií. Na Slovensku sa plánuje 32 podujatí rôznej veľkosti a významu. Pre primeranú vzdialenosť a ubytovacie kapacity bude väčšina prebiehať v Bratislave alebo jej blízkom okolí. Sériu konferencií na Slovensku odštartuje vo februári medzinárodná konferencia o boji proti antisemitizmu.

V marci sa uskutoční konferencia o boji proti terorizmu, v júni o kybernetickej bezpečnosti. Témami tohto fóra bude ochrana dát v kybernetickom priestore – ochrana volebných procesov, celoživotné vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti, zavádzanie nových technológií či umelá inteligencia. Na jeseň bude dôležitá konferencia na tému Správa a reforma bezpečnostného sektora.

„Nepochybne najväčším predsedníckym podujatím na Slovensku bude výročné zasadnutie Ministerskej rady, ktoré sa tradične usporadúva v závere predsedníckeho roka, v decembri, v predsedníckej krajine. Je to fórum na reflexiu uplynulého roka z pohľadu OBSE a zároveň na naznačenie ďalšieho smerovania,“ spresnil Gandel. Očakáva sa účasť 69 štátnych delegácií s celkovým počtom do 1¤200 akreditovaných delegátov.

Ministerská rada, ktorá zvyčajne trvá päť pracovných dní, sa uskutoční v prvý decembrový týždeň 2019. V Bratislave a okolí budú zvýšené bezpečnostné opatrenia obdobného rozsahu, aké boli počas neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád 27 členských štátov EÚ v septembri 2016. Rada neformálne zasadne už v lete, ale v menšom formáte.

Takmer všetky výdavky hradí predsedajúca krajina sama

Takmer všetky výdavky hradí predsedajúca krajina sama. Vláda schválila ešte v júni 2017 rozpočet vo výške 5,7 milióna eur. Ide o výdavky, ktoré sa dali vopred kvantifikovať ako mzdy a odvody, prezentačné predmety, bannery a podobné. Náklady, ktoré podliehajú verejnému obstarávaniu, sú zatiaľ nešpecifikované a sú zahrnuté v rozpočte na rok 2019.

Pri tvorbe rozpočtu predsedníctva vychádzalo ministerstvo diplomacie zo skúseností predchádzajúcich predsedníctiev. Tie vyšli rádovovo na 10 až 35 miliónov eur. „Ešte na rozpočte pracujeme, ale odhad našich nákladov sa pohybuje v spodnej časti nákladov predchádzajúcich predsedníctiev OBSE. Celkové náklady budú závisieť aj od výsledkov verejných obstarávaní. Rozpočet slovenského predsedníctva v OBSE bude čo najefektívnejší a úsporný. Úspornosť bude na prvom mieste,“ zdôraznil Gandel.

OBSE je skôr technická organizácia a jej práca preto nie je vždy viditeľná. Neľahkou úlohou sú aj zdanlivo jednoduché veci: udržať chod organizácie, rozpočet alebo predĺženie mandátov jednotlivých misií, niekedy čo i len schváliť program zasadnutí.

Slovensko čaká náročná úloha

Ministerstvo zahraničných vecí si uvedomuje, že OBSE bude Slovensko predsedať v zložitom období. „Úspech nášho predsedníctva bude závisieť aj od vôle partnerov vzájomne si načúvať, spolupracovať a komunikovať. Bude to mimoriadne náročná úloha, ale našou snahou je byť primerane ambicióznym, ale aj aktívnym a realistickým predsedníctvom,“ zdôrazňuje ministerstvo.

Báňaiová je presvedčená, že rezort zahraničných vecí je na túto výzvu dobre pripravený. „Prípravu nášho rezortu diplomacie vnímam ako zodpovednú, nemyslím si, že by sme našich partnerov v OBSE mohli sklamať,“ uzatvorila.

Úlohou OBSE je pomocou politického dialógu prispievať k stabilite, mieru a demokracii v Európe. Bezpečnosť tu nie je vnímaná iba vojensky, obranne ale komplexne vo všetkých oblastiach s potenciálom pre vznik konfliktov. Aktivity organizácie pokrývajú oblasť politiky, vojenské, ekonomické a ekologické aspekty a ľudské práva. Kandidatúru Slovenska na predsedanie OBSE schválilo 9. decembra 2016 v Hamburgu všetkých 57 krajín konsenzom. Pred Slovenskom OBSE predsedalo Taliansko (2018), Rakúsko (2017), Nemecko (2016), Srbsko (2015) a Švajčiarsko (2014).