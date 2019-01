Danko priznal ťažké časy v koalícii s politickými matadormi

SNS podľa predsedu strany Andreja Danka splnila vysoké percento zo svojho volebného programu. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, to je úspech strany.

„Nesklamali sme 8,6 percenta voličov, ktorí nám dali dôveru. O tom svedčí aj to, že percentá si držíme a aj mierne narástli,“ konštatoval.

Danko však priznal, že v koalícii so silným politickým lídrom a politickými matadormi prežíva SNS ťažké časy. „Ale to, čo sme považovali za strategické a principiálne, to sa podarilo presadiť,“ povedal.

Danko dnes nechce hodnotiť predsedu vlády, alebo predsedu strany Smer-SD. „Pre nás zmena vlády nebola zásadná zmena. Bola to interná vec Smeru-SD. Robert Fico sa dohodol s Petrom Pellegrinim. My sme to rešpektovali. Počty poslancov sa zásadne nezmenili, zákony prechádzajú,“ do­dal.

Andrej Danko čelil počas minulého roka tvrdej kritike z radov opozície aj verejnosti pre problémy s autorstvom svojej rigoróznej práce. V parlamente ustál v hlasovaní o odvolaní z postu predsedu Národnej rady SR. Vo videu z 21.11.2018 sa k hlasovaniu o jeho odvolaní vyjadruje poslanec Martin Poliačik (nezaradený) a predseda Mostu a podpredseda parlamentu Béla Bugár.