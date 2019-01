VIDEO: Maxima operovali ešte v maminom brušku

O bábätko sa 24-ročná Monika a 35-ročný Tibor z Hrabičova pri Žarnovici snažili už dlhší čas. Aká to bola radosť, keď sa prišla správa, že sa dočkali. Prvé mesiace tehotenstva boli bezproblémové, no potom prišiel šok. „V šestnástom týždni mi robili krvné tripple testy. Ukázali zvýšené riziko na možný výskyt vrodenej vývojovej chyby bábätka, presnejšie na rázštep nervovej trubice. Pritom ešte v trinástom týždni sme absolvovali 3D sono, kde nám špecialista tvrdil, že všetko je v poriadku,“ hovorí Monika.

Nasledovali genetické testy v Banskej Bystrici, ktoré potvrdili vysoké riziko. Do dvadsiateho týždňa čakali na ďalšie 3D sono, kde už bol rázštep jasne viditeľný. Po zdrvujúcich slovách im lekár začal vysvetľovať, že detičky s takýmto poškodením po narodení neovládajú svoje končatiny, trpia inkontinenciou, sú doživotne odkázané na opateru a invalidný vozík. „Okrem toho je tam riziko hydrocefalusu, čiže zväčšovania hlavičky a mozgových komôr. Doktor hneď na rovinu povedal, že nám odporúča potrat, čo napísal aj do lekárskej správy. Zostala som ako obarená. V tom čase sme poznali už aj pohlavie, cítila som pohyby dieťatka,“ opisuje Monika najťažšie chvíle. Hlavou jej stále vírili otázky, prečo sa to stalo práve im, veď v rodine nemali nič podobné. „Keď sme v ten deň s priateľom prišli domov, obaja sme sa zrútili,“ povedala rozrušene.

Chvíľu trvalo, kým informácie „strávili“, no potom začali hľadať možnosti, ako malému pomôcť. „Chceli sme počuť názory viacerých lekárov, ale všade nás posielali na potrat. Našťastie, Tibor to nevzdával a veľmi ma podržal. Na rozdiel odo mňa bol veľký optimista,“ pozrela uznanlivo na svojho snúbenca. Na internete zisťoval, čo sa s touto vývojovou chybou dá robiť, hľadal rôzne varianty. „Potom som sa k nemu pridala a natrafili sme na tím odborníkov na bratislavských Kramároch. Venujú sa operáciám takýchto bábätiek po narodení,“ spomenula detských neurochirurgov na čele s doktorom Františkom Hornom. Problém bol, že sa mu nevedeli dovolať. „Boli sme zúfalí, už sme sa dokonca ocitli v čakárni mojej gynekologičky, kde sme mali dostať termín na interrupciu. Odtiaľ som ešte skúsila zavolať do Bratislavy a stalo sa nečakané. Zodvihol mi to priamo doktor Horn. Opísala som mu svoju situáciu a on na to, že slovo potrat nepozná, nech to nerobím. O dva dni sme už cestovali za ním,“ usmieva sa.

Všetko potom nabralo rýchly spád. Špecialista ju vyšetril a odporučil ku gynekológovi Marekovi Drábovi. Povedal im, že na sone vidí, ako malý pekne hýbe nožičkami. „Pritom v Bystrici ma presviedčali, že to nie je možné,“ podotkla. Na sone sa dozvedela aj ďalšiu dobrú správu. Doktor zistil, že poškodenie je maličké, rázštep je nižšie položený a ich synček na tom vôbec nie je tak zle. Tvrdil, že sú vhodní kandidáti na operáciu dieťatka v tele matky, a to v zahraničí.

Najskôr zostali zaskočení. „Veď sme len obyčajní ľudia, ktorí na také niečo určite finančne nemajú. Na neurochirurgii nám vysvetlili, že to preplatí poisťovňa, keďže takéto zákroky sa na Slovensku nerobia. Zároveň nás ubezpečovali, že je to najlepšie riešenie. Oni totiž operujú takéto detičky až po narodení a keby sme sa rozhodli počkať, bola vysoká pravdepodobnosť, že nášho syna vozík neminie. Univerzitná detská nemocnica v Zürichu nám však ponúkala nádej, že bude žiť plnohodnotne,“ povedala mladá mamička.

Do Švajčiarska vyrazili o tri týždne, pritom všetko za nich vybavoval doktor Martin Lindák z tímu neurochirurga Horna. Komunikoval s poisťovňou, ktorú to stálo 130-tisíc frankov, aj so Švajčiarmi. Najskôr zostali v nemocničnej ubytovni a Monika znovu podstúpila všetky potrebné vyšetrenia. Nakoniec s nimi všetko konzultoval doktor Martin Meuli, ktorý bábätko operoval. Keď nastal ten deň, plne mu dôverovala. V celkovej anestézii to trvalo asi tri hodiny. „Keď ma uspávali, doktor Meuli mi šepkal do ucha, že robím najlepšie rozhodnutie vo svojom živote,“ hovorí o dojímavom momente. Spomenie pritom, že nemecky sa pomerne dobre dorozumie, no k dispozícii mala celý čas aj tlmočníčku.

Monika s Tiborom vďačia za život synčeka Maxima lekárom na bratislavských Kramároch a vo švajčiarskom Zürichu. Autor: Pravda, Eva Štenclová

Vzápätí sa vracia k rozhodujúcim chvíľam. „Museli mi otvoriť brušnú dutinu, aby sa dostali do maternice a k chrbtici dieťatka,“ stručne opísala postup náročného zákroku. Keď sa prebrala, čakala ju tá najkrajšia správa – že dieťatku pomohli. „Doktor Meuli je skvelý človek. Všetko mi dôkladne vysvetľoval a vravel, že maličký pekne spolupracoval, akoby na to čakal,“ podotkla rozcítene.

Vo Švajčiarsku potom zostala až do pôrodu. Maxim, ktorému dnes ťahá na tretí mesiac, prišiel na svet sekciou o týždeň skôr. „Popôrodné vyšetrenia dopadli výborne, malý sa narodil 17. októbra úplne zdravý. Meral 46 centimetrov a vážil 3010 gramov. Na neonatológii, kde ho ešte nejaký čas sledovali, bol najväčšie bábätko,“ smeje sa šťastne jeho mamina.

Na Slovensko si svoj poklad priviezla po pár týždňoch v sprievode snúbenca a zároveň hrdého otecka. „Lekárom, ktorí nám celý čas pomáhali, sme neopísateľne vďační. Sú to machri,“ chváli Tibor špecialistov s tým, že vo Švajčiarsku pomáhajú budúcim mamičkám z celého sveta. Chodia k nim pacientky z Anglicka, Talianska, Nemecka aj Indie. Monika bola piata Slovenka, ktorej pomohli. Po nej tam prišla ešte jedna. „To, že sme dostali takúto možnosť, je pre nás obrovský dar. Pri pohľade na Maxima často myslíme aj na lekárov, ktorí nás posielali na potrat. Teraz by som im ho najradšej išiel ukázať s tým, že keby sme dali na ich slová, nemusel tu byť,“ uzavrel obetavý otec.