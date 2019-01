Najväčší Slovák: RTVS odmieta Hrnkovu kritiku Jánošíka

RTVS v stanovisku zaslanom Pravde argumentuje tým, že Jánošík pôsobil v čase, kedy ešte neexistovali súdy v podobe, akú poznáme dnes. „Podľa dostupných informácií sa Jánošík k vražde nepriznal pod ľahkým, ani ťažkým mučením, a odborníci sa zhodujú, že za vraždu bol odsúdený nespravodlivo. Keďže bol súdený inštitúciami, ktoré už neexistujú, jeho oficiálna rehabilitácia či očistenie nie je reálne možné,“ uvádza telerozhlas.

Kto je podľa vás najväčší Slovák? RTVS predstavila finálovú desiatku osobností v ankete Najväčší Slovák. O konečnom poradí bude hlasovať ľud. Výsledky budú známe 1. mája. Cyril a Metod, vierozvestcovia, misionári Alexander Dubček, politik Marika Gombitová, speváčka Andrej Hlinka, kňaz a politik Gustáv Husák, komunistický prezident Juraj Jánošík, zbojník Peter Sagan, cyklista Anton Srholec, kňaz Milan Rastislav Štefánik, politik Ľudovít Štúr, jazykovedec a politik Zobraziť výsledky ankety Milan Rastislav Štefánik, politik 28,3% Ľudovít Štúr, jazykovedec a politik 26,1% Gustáv Husák, komunistický prezident 13,3% Alexander Dubček, politik 9,4% Andrej Hlinka, kňaz a politik 6,5% Anton Srholec, kňaz 4,5% Peter Sagan, cyklista 4,2% Juraj Jánošík, zbojník 3,0% Cyril a Metod, vierozvestcovia, misionári 2,8% Marika Gombitová, speváčka 1,8%

Podľa RTVS ale u Slovákov došlo k symbolickej rehabilitácii Jánošíka. „Dokumentujú to aj stovky povestí, piesní a básní, v ktorých je vyobrazený ako ľudový hrdina. O tom svedčí aj jeho umiestnenie v ankete,“ dodáva verejnoprávny vysielateľ.

Telerozhlas zverejnil kompletný zoznam 100 najväčších Slovákov 1. januára. O jeho zložení rozhodovali diváci svojimi hlasmi. Víťaz sa bude vyberať z osobností, ktoré skončili v ankete na prvých desiatich priečkach. Medzi nimi je aj legendárny zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Poslanec Hrnko s tým nie je spokojný. „Pán Rezník, žiadam vás, aby ste zo zoznamu vylúčili Juraja Jánošíka, ktorý bol riadnym súdom odsúdený aj za vraždu domanižského farára a nikdy nebol rehabilitovaný! Pravidlá by sa mali dodržiavať. Ináč je všetko fraška,“ napísal Hrnko na sociálnej sieti.

Reagoval tak na to, že RTVS na jeseň narýchlo menila štatút súťaže po tom, čo sa na ňu zosypala ostrá kritika za propagačný šot k tejto ankete, do ktorého zaradila prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. Ten kolaboroval s nacistickým Nemeckom a po vojne bol popravený za vlastizradu. Po novom tak nemohli byť nominovaní ľudia právoplatne odsúdení za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti či vlastizradu a ktorí neboli rehabilitovaní. Hoci je pravda, že Jánošík bol za vraždu skutočne odsúdený, no pri tomto čine vôbec nemusel byť. Kňaz bol totiž obeťou jeho družiny, nie samotného Jánošíka.

„Tešme sa, že ako národ oceňujeme svojich básnikov, športovcov a speváčky,“ uviedla pre TV Pravda sociologička Zuzana Kusá na margo ankety.