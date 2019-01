Exprezident Rudolf Schuster mal 85. narodeniny

„Mám už za sebou toľko telefonátov, že ich nespočítam. Vážim si, keď si niekto spomenie na starého pána, hoci sa ním necítim, ale 85-ka je už riadne číslo, už sa veru treba zamyslieť. Som však rád, že ešte môžem pracovať aj cestovať, plánov je dosť,“ uviedol pri príležitosti návštevy exprezident, ktorý aj napriek pokročilému veku pracuje na troch knihách, medzi iným aj o zážitkoch zo štvorgeneračnej návštevy Schusterovcov v Brazílii.

Sám sebe želá hlavne to, aby mu zdravie vydržalo. Spolu so staromestským starostom rozprávali o Hlavnej ulici, a tiež srdcovke exprezidenta, a to návratu vody do historického centra.