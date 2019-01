Lajčák: Ak nebude o moje služby záujem doma, v zahraničí snáď áno

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) nerieši, čo bude po voľbách do Národnej rady (NR) SR v roku 2020 a teda nevie povedať, či by opäť prijal post šéfa diplomacie. "Ani to nevylučujem, ani s tým nerátam, ani sa na to neupieram," povedal v rozhovore pre TASR.