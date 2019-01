V Bratislave napadlo 30 cm snehu, hasiči naďalej pomáhajú na severe

Takto vyzerala situácia v hlavnom meste vo štvrtok a piatok.

„Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečil výpravu ráno v plnom rozsahu. Krátkodobý problém dispečing zaznamenal na Palisádach. Premávka je však už obnovená. Aktuálne premávame v celom meste,“ uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Portál imhd.sk upozorňuje v súvislosti so zhoršenou zjazdnosťou ciest na možné obmedzenia liniek MHD najmä v kopcovitých oblastiach. Informuje aj o vykoľajenej električke.

„Linka 4 od začiatku premávky nepremáva v úseku Vozovňa Jurajov dvor – Zlaté piesky pre vykoľajenú električku. Pri vozovni je zabezpečený prestup na náhradnú autobusovú dopravu X4 na Zlaté piesky,“ píše sa na webe imhd.sk.

Platia výstrahy

S výnimkou južných okresov Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi. Podľa meteorológov výstraha pred poľadovicou platí od soboty 18:00 do nedele do 09:00, snehové jazyky a záveje hrozia oddnes od 12:00 do nedele do 18:00 a vietor na horách prvého stupňa potrvá od dnešného dňa 18:00 do nedele do 20:00.

Výskyt poľadovice, snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Na hrebeňoch Tatier a v Nízkych Tatrách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 – 24 m/s (70 – 85 km/h). Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozorňuje SHMÚ.

Hasiči pomáhajú na severe aj dnes

V Žilinskom kraji aj dnes pomáhajú hasiči v postihnutých lokalitách, ktoré zasiahlo silné sneženie. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, v piatok do neskorého večera pomáhali v obciach Novoť a Mútne, kde vyslobodzovali zapadnuté vozidlá, sprístupňovali cestné komunikácie a vyvážali veľké kopy snehu. Dnes pokračujú v podobných prácach v spolupráci s DHZO Skalité, Mútne a Oravská Lesná.

Po zasadnutí krízového štábu mesta Vysoké Tatry ťažká a vyslobodzovacia technika v tejto lokalite momentálne nie je potrebná. Je zhromaždená na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Poprade a v prípade potreby je schopná kedykoľvek zasiahnuť, informovala Farkasová.

Donovaly uzavreli

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnice D1 Červeník – Ilava, Dubná Skala – Turany, Ivachnová – Važec, D3 Svrčinovec – Skalité a úsekoch rýchlostných ciest R1 Nitra – Tekovské Nemce, R2 obchvat Bánovce nad Bebravou, R3 obchvat Horná Štubňa, Sedliacka Dubová – Široká, Trstená – Tvrdošín a R4 obchvat Svidník je na vozovke čerstvý až utlačený sneh 1–2 cm, informuje Slovenská správa ciest.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 – 3 cm, na HP Makov, Huty a Herlianske Sedlo do 4–5 cm. HP Chorepa, Ďurďošík, Dargov, Soroška, Branisko a Klenov majú povrch vozoviek suchý až mokrý.

Horský priechod Donovaly je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre nákladnú dopravu nad 10 m dĺžky. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 m v lokalitách Malacky, Závod, Lozorno, Žarnovica, Voznica, Skalité, Svrčinovec, Turany a Vrútky. Snehové jazyky a záveje sa vytvárajú na cestách I/18 Východná – Važec, II/584 Liptovská Sielnica – Liptovský Trnovec, III/2347 Huty – Veľké Borové, lll/2355 Bobrovník, III/2337 Závažná Poruba a III/2321 Bobrovec-Škorupovo a na cestách v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa.

V Tatrách platí veľké lavínové nebezpečenstvo

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí dnes veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň lavínového nebezpečenstva z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V týchto pohoriach je uvoľnenie lavín pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, predpokladá sa výskyt aj veľkých spontánnych lavín, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

V ostatných pohoriach Slovenska platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín je tu možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch! Počas poslednej periódy sneženia napadlo do 100 cm nového prachového snehu. Stále pretrvávajúci vietor ho transportuje na závetrené strany južných, juhovýchodných a východných orientácií svahov, a to najmä v najvyšších polohách.