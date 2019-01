Lajčák si pri demisii nechal od koalície poskákať po hlave, tvrdí Sulík

Ak by chcel minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru) kandidovať na prezidenta, podanú demisiu, ktorú neskôr zobral späť, by na to využil. Myslí si to predseda SaS Richard Sulík, ktorý vychádza z toho, že Lajčák napokon kandidovať nebude.